Rođeni u ova dva znaka horoskopa uvijek daju maksimum na poslu

li, s vremenom taj zanos često splasne, a energija polako pada.

Ipak, dva horoskopska znaka rade jednako predano i nakon nekoliko godina, kao što su radili prvog dana. Njihova upornost i profesionalnost nikada ne blijede.

Jarac

Jarčevi su simbol discipline i predanosti. Njihova ambicioznost ne poznaje granice, pa se ni nakon nekoliko godina rada ne opuštaju niti smanjuju trud.

Svaki zadatak, bio on rutinski ili potpuno nov, odrađuju jednako ozbiljno.

Jarac vjeruje da se uspjeh gradi iz dana u dan i upravo zato ostaje jednako motivisan tokom cijele karijere.

Djevica

Djevice su perfekcionisti i njihova potreba da sve bude savršeno ne slabi s vremenom.

Na poslu su jednako predane prvog dana kao i nakon nekoliko godina, jer za njih nema razlike između „novog početka“ i „stare rutine“, prenosi Index.

Njihova savjest i osjećaj dužnosti tjeraju ih da uvijek daju svoj maksimum, bez obzira koliko dugo su na istom radnom mjestu.

