Uštap u Ovnu – Gdje sam ja u mojem životu?

Ovaj puni Mjesec traži povratak k sebi. Priprema nas i za konačni ulazak Saturna u znak Ovna od veljače/februara iduće godine koji će nas učiti što znači imati odgovornost prema sebi, prema svojem JA.

Pun Mjesec u Ovnu koji se odvija 7.10. u 5 sati i 47 minuta na 14′ Ovna, poziva nas da skrenemo pogled s vanjskom svijeta i usmjerimo ga na sebe.

Puno toga se događa oko nas. Zbivanja nas vode u različitim smjerovima. Glava je puna informacija, obaveze se nižu jedna za drugom.

Mi trčimo bez zastajkivanja. A onda u jednom trenu osjećamo zamor, iscrpljenost, shvaćamo da ne ide dalje. Tijelo šalje simptome. Zamagljen vid, glavobolja, bolovi u tijelu. Je li vrijeme da stanemo sa sobom i pogledamo u sebe.

Pogledajte svoj odraz u zrcalu i recite sebi – ja postojim. Ja imam pravo na sebe. Imam pravo na svoje potrebe. Ja sam koja/koji jesam i više se neću savijati prema očekivanjima drugih.

Što je to što ja trebam da bi bila dobro?

Gdje je ta granica između mene i tebe? Znam li ju postaviti kako bih ja predahnula, pokazala ti što trebam, a kako bi me ti čuo/čula s poštovanjem.

Potrebna je hrabrost koju ako prigrlimo možemo lakše pustiti sve ono što nam ne ide u prilog, lakše se upuštamo u aktivnosti koje nas vode prema ispunjenju osobnih želja. Što smo mi sa sobom bolje, to imamo više energije dati drugima.

Odvija se igra između nas i drugih, između autonomije i povezanosti, između neovisnosti i suovisnosti.

Vladar ove lunacije je Mars koji se nalazi u Škorpionu u s kojim se možemo povezati s osjećajem osobne moći i suočiti se s onim od čega duže bježimo. S njim ćemo lakše sahraniti sve ono što nam je teretno.

Venera u Djevici nalazi se u blizini južnog Mjesečevog čvora i smješta se nasuprot Saturna u Ribama. Gdje si otežavamo jer idemo linijom manjeg otpora? Što to puštamo da se bezglavo kotrlja našim životom, obavijajući nas osjećajem težine?

Odnosi mogu biti na testu zbog neriješenih problema iz prošlosti i nespremnosti za preuzimanje odgovornosti. Ovdje je strah od odbačenosti i izloženosti. Jedan bi nas događaj mogao otrijezniti i suočiti s onim što jest.

Ohrabreni smo se izraziti. Otvoriti vrata bunkera u koji smo pospremili svoje osjećaje. Jedna izjava i zauzimanje stava može generirati promjenu.

Svi oni koji su rođeni u znaku Ovna. Vage, Raka ili Jarca, osobito ako vam je Sunce smješteno između 10 i 18 stupnja, najviše će osjetiti ove energije.

Sretno vam putovanje na kojem se traže hrabrost i spremnost na nove iskorake.

Julijana Oremović

