HOROSKOP ZA PRVI DAN OKTOBRA: 1 znak će danas primiti neočekivani poziv, STIŽE VAŽNA VIJEST

Pogledajte što zvijezde najavljuju za svaki znak u srijedu, piše Index.hr.

Ovan

Posao: Bit ćete suočeni s naglim promjenama rasporeda i morat ćete brzo reagirati.

Ljubav: Partner će vas iznenaditi prijedlogom koji niste očekivali.

Zdravlje: Moguće su migrene zbog stresa.

Bik

Posao: Čeka vas važan sastanak na kojem će se tražiti vaše mišljenje.

Ljubav: Stara simpatija javit će se porukom.

Zdravlje: Povećana osjetljivost želuca, pripazite na prehranu.

Blizanci

Posao: Dobit ćete pohvalu za dobro obavljen zadatak.

Ljubav: Očekuje vas flert na radnom mjestu.

Zdravlje: Bit ćete iscrpljeni zbog manjka sna.

Rak

Posao: Kolega će vam tražiti pomoć oko zahtjevnog projekta.

Ljubav: Primit ćete neočekivani poziv od osobe iz prošlosti.

Zdravlje: Mogući problemi s cirkulacijom.

Lav

Posao: Stiže vam važna vijest vezana uz napredovanje.

Ljubav: Slobodni Lavovi mogli bi započeti novu romansu.

Zdravlje: Puni ste energije i snage.

Djevica

Posao: Rješavat ćete zaostale zadatke i bit ćete pod pritiskom.

Ljubav: Partner će tražiti iskren razgovor o budućnosti veze.

Zdravlje: Osjetit ćete bol u leđima.

Vaga

Posao: Čeka vas rješavanje nesporazuma s nadređenima.

Ljubav: Očekuje vas ugodan izlazak s dragom osobom.

Zdravlje: Povećana napetost u mišićima.

Škorpion

Posao: Morat ćete donijeti brzu odluku o važnom pitanju.

Ljubav: Netko će vam priznati emocije koje dugo skriva.

Zdravlje: Moguće su probavne tegobe.

Strijelac

Posao: Ulazite u raspravu s kolegom oko podjele posla.

Ljubav: Slobodnima slijedi novo poznanstvo preko prijatelja.

Zdravlje: Osjetit ćete pad energije tijekom večeri.

Jarac

Posao: Čeka vas ozbiljan razgovor o financijama.

Ljubav: Partner će pokazati ljubomoru zbog sitnice.

Zdravlje: Poteškoće sa spavanjem.

Vodenjak

Posao: Stiže vam ponuda za suradnju koju niste očekivali.

Ljubav: Osjetit ćete distancu u odnosu s partnerom.

Zdravlje: Bolovi u vratu zbog nepravilnog držanja.

Ribe

Posao: Doći će do nesporazuma u komunikaciji s nadređenima.

Ljubav: Očekuje vas romantična poruka koja će vas razveseliti.

Zdravlje: Bit ćete osjetljiviji na promjene vremena, prenosi Novi.

