HOROSKOP ZA PRVI DAN OKTOBRA: 1 znak će danas primiti neočekivani poziv, STIŽE VAŽNA VIJEST

Pogledajte što zvijezde najavljuju za svaki znak u srijedu, piše Index.hr.
Ovan
Posao: Bit ćete suočeni s naglim promjenama rasporeda i morat ćete brzo reagirati.
Ljubav: Partner će vas iznenaditi prijedlogom koji niste očekivali.
Zdravlje: Moguće su migrene zbog stresa.
Bik
Posao: Čeka vas važan sastanak na kojem će se tražiti vaše mišljenje.
Ljubav: Stara simpatija javit će se porukom.
Zdravlje: Povećana osjetljivost želuca, pripazite na prehranu.
Blizanci
Posao: Dobit ćete pohvalu za dobro obavljen zadatak.
Ljubav: Očekuje vas flert na radnom mjestu.
Zdravlje: Bit ćete iscrpljeni zbog manjka sna.
Rak
Posao: Kolega će vam tražiti pomoć oko zahtjevnog projekta.
Ljubav: Primit ćete neočekivani poziv od osobe iz prošlosti.
Zdravlje: Mogući problemi s cirkulacijom.
Lav
Posao: Stiže vam važna vijest vezana uz napredovanje.
Ljubav: Slobodni Lavovi mogli bi započeti novu romansu.
Zdravlje: Puni ste energije i snage.
Djevica
Posao: Rješavat ćete zaostale zadatke i bit ćete pod pritiskom.
Ljubav: Partner će tražiti iskren razgovor o budućnosti veze.
Zdravlje: Osjetit ćete bol u leđima.
Vaga
Posao: Čeka vas rješavanje nesporazuma s nadređenima.
Ljubav: Očekuje vas ugodan izlazak s dragom osobom.
Zdravlje: Povećana napetost u mišićima.
Škorpion
Posao: Morat ćete donijeti brzu odluku o važnom pitanju.
Ljubav: Netko će vam priznati emocije koje dugo skriva.
Zdravlje: Moguće su probavne tegobe.
Strijelac
Posao: Ulazite u raspravu s kolegom oko podjele posla.
Ljubav: Slobodnima slijedi novo poznanstvo preko prijatelja.
Zdravlje: Osjetit ćete pad energije tijekom večeri.
Jarac
Posao: Čeka vas ozbiljan razgovor o financijama.
Ljubav: Partner će pokazati ljubomoru zbog sitnice.
Zdravlje: Poteškoće sa spavanjem.
Vodenjak
Posao: Stiže vam ponuda za suradnju koju niste očekivali.
Ljubav: Osjetit ćete distancu u odnosu s partnerom.
Zdravlje: Bolovi u vratu zbog nepravilnog držanja.
Ribe
Posao: Doći će do nesporazuma u komunikaciji s nadređenima.
Ljubav: Očekuje vas romantična poruka koja će vas razveseliti.
Zdravlje: Bit ćete osjetljiviji na promjene vremena, prenosi Novi.