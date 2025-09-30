Koliko često žene doživljavaju orgazam u skladu sa svojim godinama

Kompanija Lovehoney je sprovela anketu u kojoj je učestvovalo 2.002 žene svih seksualnih orijentacija o tome koliko često doživljavaju orgazam tokom penetrativnog seksa, oralnog seksa i masturbacije. Evo šta su otkrile.

Naime, 11 posto žena u dobi od 18. do 24. godine navelo je da doživljava orgazam svaki put tokom vaginalnog seksa, dok je 34 posto njih reklo da to čini povremeno.

Kada je riječ o oralnom seksu, 13 posto žena u navedenoj starosnoj grupi izvještava da svaki put dožive orgazam, dok 19 posto kaže da to doživi gotovo svaki put. Što se tiče samozadovoljavanja, 41 posto žena u ovoj grupi doživljava orgazam svaki put kada masturbira.

“Mnogi uče o vlastitom tijelu i tome kako komunicirati s partnerima. Manje je vjerovatno da će tražiti ono što im treba, a više će se fokusirati na zadovoljstvo partnera, što može značiti da im treba duže vremena da postignu orgazam”, rekla je medicinska sestra za seksualno zdravlje Sarah Mulindwa za Metro.co.uk.

Što se tiče žena u dobi od 25. do 34. godine i penetrativnog seksa, 13 posto njih doživi orgazam svaki put, dok je 31 posto reklo da to dožive skoro svaki put. Podaci o oralnom seksu kažu da 21 posto njih svaki put dođe do vrhunca, dok 26 posto njih to isto doživi gotovo uvijek, a 30 posto žena je izjavilo da se to dešava povremeno.

Žene od 35. do 44. godine dostignu “seksualni vrhunac”. Mulindwa to pripisuje samopouzdanju, iskustvu i manjoj brizi zbog stigme ili osuđivanja, što znači da su direktnije u vezi s onim što žele.

Statistike pokazuju da 12 posto žena između 35. i 44. godine doživi orgazam svaki put kada imaju penetrativni seks, dok 30 to doživi gotovo svaki put, a 35 posto povremeno ili ponekad. Kada je riječ o oralnom seksu, 25 posto kaže da to postižu svaki put, a 31 posto skoro svaki put. Čak 31 posto žena koje praktikuju masturbaciju svaki put dođe do vrhunca.

Približavajući se sredini 40-ih i 50-ih godina, Mulindwa kaže da dolazi do hormonskih promjena povezanih s perimenopauzom koje mogu utjecati na uzbuđenje, osjetljivost i lubrikaciju.

Brojke nam pokazuju da 19 posto njih doživljava orgazam svaki put kada imaju penetrativni seks, dok 27 posto doživljava orgazam gotovo svaki put, a 35 posto ponekad. Na pitanje o oralnom seksu, 21 posto je reklo da svaki put dođe do vrhunca. Više polovine njih (51 posto) doživi vrhunac zahvaljujući masturbaciji.

U dobi od 55. do 64. godine, menopauza ima puni učinak. To donosi mnoge fizičke promjene, uključujući suhoću vagine i njenu smanjenu elastičnost. Zbog toga mnoge žene koriste lubrikante.

U ovoj dobnoj skupini, 35 posto njih doživljava vrhunac penetrativnim seksom ponekad, dok je 15 posto reklo da im se to dešava svaki put. Što se tiče oralnog seksa, 22 posto je reklo da uvijek dođu do vrhunca. Kada je riječ o masturbaciji, ta stopa je 40 posto.

Za žene starije od 65 godina, statistike pokazuju da 13 posto dolazi od orgazma penetrativnim seksom, 16 posto oralnim seksom, a 38 posto masturbacijom, prenosi klix.

