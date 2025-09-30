Oktobarska zlatna rijeka nosi bogatstvo: 6 ZNAKOVA će se opariti kao nikad dosad

Ova godina stoji pod znakom Zelene drvene Zmije, barem ako je vjerovati kineskom horoskopu. U astrologiji jedne od najmnogoljudnijih zemalja svijeta, Zmija simbolizira mudrost, intuiciju i rast na svim razinama, a listopad je mjesec u kojem će se te osobine posebno istaknuti. Štoviše, neki znakovi imat će više sreće i privilegija nego ostali…

Godina Zelene drvene Zmije

Prema kineskom horoskopu, ušli smo u drugu polovinu 2025. godine, koja traje sve do 16. veljače 2026. Ako ste rođeni u znaku Zmije, vjerojatno ste već primijetili da su prošli mjeseci bili obilježeni sporim, ali stabilnim napretkom. Tako će ostati i dalje, no i neki drugi znakovi kineskog horoskopa imat će priliku za značajan osobni i poslovni razvoj tijekom listopada.

🏆 Tko će imati najviše sreće u listopadu?

Prema prognozama, Zmija, Bivo, Pijetao, Štakor, Svinja i Konj bit će posebno povlašteni. Za Pijetla, kojeg krase preciznost i disciplina, predstoji iznimno povoljno razdoblje na području karijere. Mjesec pred nama donosi produktivnost i stabilnost i za osobe rođene u znaku Bivola, a evo što kineski horoskop predviđa za ostale znakove:

Štakor

(rođeni 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Listopad će vam donijeti obilje prosperiteta. Vaša duhovitost i jedinstvena perspektiva pomoći će vam u donošenju uspješnih odluka koje će se pozitivno odraziti na karijeru. Poduzetnici i lideri mogu očekivati napredak, a dobre vijesti dolaze i iz kruga obitelji i prijatelja.

🐂 Bivo

(rođeni 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Ulazite u stabilan i plodonosan mjesec, iako ćete se suočiti s većim obavezama i odgovornošću. Zahvaljujući čvrstoj podršci obitelji i harmoničnim odnosima, uz malo truda mogli biste doseći neočekivane visine.

🐅 Tigar

(rođeni 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Očekuju vas izazovi, ali ako ostanete marljivi i suptilni u pristupu, uspjet ćete iskoristiti prilike i pametno upravljati financijama. Fokusirajte se na osobni razvoj – s optimizmom ćete nadvladati sve prepreke.

🐇 Zec

(rođeni 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Listopad je vaš mjesec ravnoteže. Trud i predanost koje ste ulagali konačno donose konkretne rezultate, posebno na financijskom planu. Postavljate temelje za dugoročni uspjeh.

🐉 Zmaj

(rođeni 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Možda vas prethodni mjeseci nisu mazili, ali kraj godine pripada vama. Uložite dodatni trud u listopadu – prednosti su tu, samo ih treba znati iskoristiti. Obiteljski odnosi bit će stabilni i ispunjeni.

🐍 Zmija

(rođeni 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Mogući su izazovi na poslovnom i financijskom planu, ali ako zadržite pozitivan stav, sve ćete ih nadvladati. U listopadu stavite zdravlje na prvo mjesto i ne zanemarujte znakove koje vam tijelo šalje.

🐎 Konj

(rođeni 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Ovo je vaš trenutak! Listopad vam donosi sreću u gotovo svim segmentima života – od karijere do osobnih odnosa. Zračite harizmom i lako privlačite pažnju, pa nije nemoguće da se oko vas sve vrti, uključujući i – ljubav.

🐐 Koza

(rođeni 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Uspjeh dolazi bez pretjeranog napora. Stabilne financije i dobre vijesti na poslu osigurat će vam osjećaj sigurnosti i zadovoljstva. U listopadu biste mogli zablistati i na područjima u kojima se niste vidjeli do sada.

🐒 Majmun

(rođeni 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Vaša inteligencija i prilagodljivost ponovno dolaze do izražaja. Unatoč urođenoj sklonosti buntovništvu, u listopadu ćete prioritet dati ambiciji. Očekuje vas financijski napredak, nova poznanstva i širenje poslovnog utjecaja.

🐓 Pijetao

(rođeni 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Listopad vam donosi nagrade za trud. Rast na financijskom i profesionalnom planu prati i osjećaj osobnog ispunjenja. Moguće su i iznenadne poslovne prilike koje vas mogu vinuti u visine.

🐕 Pas

(rođeni 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Očekujte pozitivna iznenađenja, posebno na financijskom planu. Vaša odanost i profesionalnost donijet će konkretne rezultate i poboljšati odnose s kolegama, obitelji i partnerima.

🐖 Svinja

(rođeni 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Mogući su nesporazumi u poslovnim komunikacijama, ali ako ostanete smireni i taktični, riješit ćete ih bez većih posljedica. Fokusirajte se na rješenja i održite pozitivan stav – to je ključ vašeg uspjeha, prenosi Novi.

