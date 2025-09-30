Ljubavni brodolomi ne prestaju: Ovim znakovima stalno se ponavlja ista pogreška

Neki znakovi imaju sreće u ljubavi, dok drugi prolaze kroz slične obrasce koji im stalno donose razočaranja. Astrolozi naglašavaju da određeni znakovi, zbog svoje prirode i emocija, često ponavljaju iste pogreške u odnosima pa se čini kao da ljubavni brodolomi ne prestaju.

Ribe su sklone idealiziranju partnera i često u vezi vide ono što žele, a ne ono što zaista postoji. Njihova osjetljivost i potreba za ljubavlju dovode ih do toga da zanemare upozoravajuće znakove. Na kraju se suočavaju s razočaranjem, ali i s ponavljanjem istih obrazaca.

Vaga teško podnosi samoću i često ulazi u odnose prije nego što je spremna. U želji za harmonijom i bliskošću zna pristati na kompromise koji joj ne donose sreću. Zbog toga se može naći u vezama koje se raspadaju na sličan način kao i one prethodne.

Strijelac voli slobodu i avanturu, ali ga to često odvodi u veze koje nemaju stabilnu osnovu. Kada početno uzbuđenje nestane, Strijelac se osjeća zarobljeno i brzo prekida odnos, ostavljajući iza sebe niz nedovršenih priča.

Za Ribe, Vage i Strijelce najvažnije je da prepoznaju vlastite obrasce i pokušaju iz njih izaći. Tek kada nauče lekcije koje im ljubavni brodolomi donose, moći će graditi veze koje traju, piše index.

