Nervni slomovi, poplave od suza, sve pakleno: Ova 4 horoskopska znaka sačekat će životni fijasko u oktobru, evo šta ih može izvaditi iz problema

Astrolozi upozoravaju da oktobar 2025. neće biti nimalo lagan mjesec za četiri znaka – Bika, Lava, Škorpiju i Vodoliju, jer ih očekuju izazovi koji će potresti skoro sve aspekte života.

Za mirne i strpljive Bikove ovo je period u kojem će se osjećati nesigurno i destabilizovano. Poslovne obaveze biće otežane, a moguće su i tenzije sa nadređenima. Pored toga, ni ljubavni odnosi neće teći glatko – biće potrebno mnogo strpljenja kako bi se izbjegli raskidi i ozbiljnije svađe.

Lavovima predstoje finansijski udari koji mogu ozbiljno uzdrmati njihov osjećaj stabilnosti. Neočekivani troškovi ili gubici mogli bi ih staviti u nezgodan položaj, dok će dodatne brige stvarati porodične nesuglasice i nerazumijevanje. Najveći izazov za Lavove biće da ne reaguju impulsivno i da odluke donose hladne glave.

Škorpije ulaze u period emotivnih lomova. Mnogi će se suočiti sa osjećajem izdaje ili nerazumijevanja od strane partnera i najbližih. Rasprave i konflikti biće gotovo neizbježni, a nagomilani stres mogao bi da utiče i na njihovo zdravlje. Potrebno je pronaći unutrašnju snagu i kanalisati energiju na mirniji način.

Vodolije će imati osjećaj da se njihov svet ruši na svim poljima – od posla i prijateljstava do ljubavnog života. Izazovi će se nizati jedan za drugim, pa će im biti teško da održe kontrolu i sačuvaju veru u sebe. Najviše će ih mučiti osjećaj nemoći i nedostatak podrške okoline.

Ipak, iako oktobar donosi turbulencije, astrolozi poručuju da svaki težak period nosi i potencijal za rast.

Ako ovi znaci uspiju da ostanu smireni i istrajni, već naredni mjeseci mogli bi im doneti olakšanje i priliku da iz svega izađu jači nego prije, piše naj žena.

Facebook komentari