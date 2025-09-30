Najsretniji dani u oktobru za svaki horoskpski znak

Oktobar 2025. godine donosi poseban ritam svakodnevice, a određeni dani nose dodatnu dozu sreće, inspiracije i unutarnjeg zadovoljstva. Svaki horoskopski znak imat će barem dva dana u mjesecu koji će se istaknuti kao povoljniji, donoseći prilike za napredak, harmoniju ili osobno veselje.

Ovan (21. ožujka – 19. travnja)

Ovnovi će već 4. listopada osjetiti olakšanje jer će napokon pronaći snagu za dovršavanje obaveza koje su dugo čekale. Taj osjećaj oslobođenja donijet će im dodatnu energiju za nove početke. Drugi sretan trenutak dolazi 19. listopada, kada će društveni susreti i razgovori otvoriti vrata neočekivanim vijestima i pružiti im osjećaj inspiracije.

Bik (20. travnja – 20. svibnja)

Za Bikove će 6. listopada biti povoljan dan jer će imati priliku donijeti pametne financijske odluke ili osjetiti sigurnost kroz pozitivne vijesti vezane uz novac. Drugi poseban datum je 22. listopada, kada će privatni odnosi zasjati punim sjajem, a obiteljska atmosfera unijeti harmoniju i mir.

Blizanci (21. svibnja – 20. lipnja)

Blizancima će osmijeh na lice izmamiti 8. listopada, dan u kojem će njihove ideje naići na odobravanje i donijeti konkretne koristi kroz razgovore s drugima. Još jedan posebno sretan trenutak očekuje ih 25. listopada, kada će ih obuzeti val kreativnosti i inspiracije, savršen za nove projekte ili hobije.

Rak (21. lipnja – 22. srpnja)

Kod Rakova će 10. listopada naglasak biti na unutarnjim osjećajima i intuiciji koja će im pomoći da donesu odluke koje im donose mir i sigurnost. Drugi sretan dan bit će 27. listopada, ispunjen toplinom obiteljskog okruženja i iznenađenjima koja dolaze od voljenih osoba.

Lav (23. srpnja – 22. kolovoza)

Lavovi će 2. listopada imati priliku zablistati u poslovnom svijetu jer će im priznanja i pohvale donijeti dodatnu dozu ponosa i motivacije. Već 16. listopada fokus će se prebaciti na ljubavne odnose, kada će romantični trenuci i geste ispuniti njihovo srce.

Djevica (23. kolovoza – 22. rujna)

Za Djevice će 5. listopada biti izrazito povoljan jer će njihova organiziranost i marljivost uroditi plodom, a svakodnevne obveze odvijat će se bez prepreka. Drugi sretan dan bit će 21. listopada, kada će društveni kontakti i nova poznanstva donijeti dodatnu vrijednost i obogatiti njihov život.

Vaga (23. rujna – 22. listopada)

Vage će osjetiti da su u ravnoteži 11. listopada, kada će njihove odluke biti lako prihvaćene od strane drugih i donijeti im osjećaj unutarnje stabilnosti. Drugi poseban dan očekuje ih 29. listopada, kada će ljubavni odnosi biti u prvom planu, a trenuci ispunjeni emocijama postati dragocjene uspomene.

Škorpion (23. listopada – 21. studenoga)

Za Škorpione će 9. listopada biti značajan jer će im donijeti neočekivane vijesti koje unose optimizam i pokreću ih na djelovanje. Još jedan snažan trenutak očekuje ih 24. listopada, kada će njihova odlučnost biti na vrhuncu, pa će moći započeti nove projekte s velikom sigurnošću.

Strijelac (22. studenoga – 21. prosinca)

Strijelci će 7. listopada pronaći radost u putovanjima ili kraćim izletima koji će im unijeti svježinu i dozu vedrine u svakodnevicu. Njihov drugi sretan dan bit će 20. listopada, savršen dan za učenje i razvoj novih vještina jer će tada inspiracija i fokus biti iznimno snažni.

Jarac (22. prosinca – 19. siječnja)

Kod Jarčeva će 3. listopada donijeti osjećaj uspjeha jer će njihov trud napokon dati konkretne rezultate, što će im osigurati dodatnu motivaciju. Drugi važan dan bit će 18. listopada, kada će financije i poslovna stabilnost donijeti osjećaj sigurnosti i zadovoljstva.

Vodenjak (20. siječnja – 18. veljače)

Za Vodenjake će 12. listopada biti dan ispunjen veseljem zahvaljujući društvenim događajima i prilikama za nova poznanstva. Drugi sretan trenutak doći će 30. listopada, kada će inspiracija i kreativni uvidi donijeti osjećaj slobode i unutarnjeg ispunjenja.

Ribe (19. veljače – 20. ožujka)

Na kraju, Ribe će 14. listopada pronaći mir kroz umjetničke i duhovne aktivnosti, koje će im pružiti osjećaj sklada i ispunjenosti. Drugi poseban dan za njih bit će 26. listopada, ispunjen ljubavnim trenucima i osjećajem povezanosti s voljenim osobama, piše index.

