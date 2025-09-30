Kineski horoskop za listopad/oktobar 2025.: Ko doživljava uspjeh, a ko ulazi u razdoblje iskušenja?

Za Tigrove je listopad/oktobar jedan od najpovoljnijih mjeseci godine. Vrijeme je da pokažete sve svoje talente – oni će vam donijeti napredak na poslu, poboljšanje financija pa čak i otvaranje srca u ljubavi. Konji, u ljubavi vas očekuju pozitivni pomaci – veze se mogu učvrstiti, a slobodni Konji imaju šansu susresti osobu koja će probuditi iskrene emocije.

Jesen donosi novu dinamiku i izazove svim horoskopskim znakovima, a kineski horoskop za listopad/oktobar 2025. otkriva kako će različiti životni aspekti doći u fokus.

Nekima će ovaj mjesec donijeti tek mir i stabilnost, drugima velike poslovne ili financijske prekretnice, a jedan znak dobit će priliku da proživi svoj najbolji mjesec u godini, ispunjen radošću i pozitivnim životnim promjenama.

Štakor (1948., 1960., 1972., 1984., 1996., 2008., 2020.)

Za Štakore je listopad/oktobar razdoblje dugo očekivanog napretka. Karijera će donijeti nove šanse – bilo kroz unaprjeđenje, prelazak na bolje plaćenu poziciju ili kroz zanimljive projekte koji otvaraju vrata budućem uspjehu.

Ipak, savjetuje se oprez: ako ponuda djeluje predobro da bi bila istinita, provjerite sve detalje prije nego što se odlučite.

Također, obratite pozornost na razinu stresa. Uključite u svoj život aktivnosti koje vas opuštaju – lagane vježbe, šetnje ili novi hobi. Na taj način čuvat ćete i tijelo i duh u balansu.

Bik (1949., 1961., 1973., 1985., 1997., 2009., 2021.)

Bikovi bi se mogli suočiti s izazovima na poslu, no uz dovoljno strpljenja i upornosti uspjet ćete ih prevladati. Ključno je ostati fokusiran i izbjeći impulzivne odluke, posebice kada je riječ o financijama. Prevelika ili nepotrebna ulaganja sada mogu stvoriti probleme.

Na ljubavnom planu savjetuje se spremnost na kompromis – razgovor i razumijevanje ojačat će postojeće veze.

Slobodnim Bikovima predstoji čekanje, no kraj mjeseca mogao bi donijeti prve naznake novih simpatija.

Tigar (1950., 1962., 1974., 1986., 1998., 2010., 2022.)

Za Tigrove je listopad/oktobar jedan od najpovoljnijih mjeseci godine. Vrijeme je da pokažete sve svoje talente – oni će vam donijeti napredak na poslu, poboljšanje financija pa čak i otvaranje srca u ljubavi.

Vaša prirodna karizma sada posebno dolazi do izražaja.

Ključ je održati ravnotežu između posla i odmora. Prepustite se životu, ali osluškujte znakove kada je potrebno stati i napuniti baterije.

Zec (1951., 1963., 1975., 1987., 1999., 2011., 2023.)

Zečevi ulaze u mirnije razdoblje. Na poslu i u školi neće biti većih iznenađenja pa se možete opustiti i posvetiti odmoru.

Ipak, ne preporučuje se ulaganje jer su financijski rizici u ovom trenutku naglašeni.

U ljubavi njegujte toplinu i pažnju prema partneru. Mali znak pažnje ili iznenađenje može dodatno učvrstiti odnos i otvoriti prostor za dublju povezanost.

Zmaj (1952., 1964., 1976., 1988., 2000., 2012.)

Zmajevi će u listopadu/oktobru imati priliku pokazati svoju smjelost. Vrijeme je da napravite korak koji odgađate – bilo da je riječ o izražavanju osjećaja, donošenju odluke u poslu ili predstavljanje vlastitih ideja.

Vaša prirodna snaga i karizma bit će prepoznata i cijenjena.

Obratite ipak pozornost na prehranu i izbjegavajte pretjerivanje sa slatkišima i brzom hranom – tijelo vam šalje jasne signale.

Zmija (1953., 1965., 1977., 1989., 2001., 2013.)

Za Zmije će listopad/oktobar biti mjesec intelektualne aktivnosti. Bit ćete potaknuti da učite nešto novo ili razvijate postojeće vještine.

Na poslu se preporučuje usmjeravanje prema kreativnim rješenjima i pažnja na detalje – upravo tu ćete pronaći ključ uspjeha.

U ljubavi vjerujte intuiciji. Osjećaji će vam jasno pokazati tko je prava osoba za vas, a tko nije.

Konj (1954., 1966., 1978., 1990., 2002., 2014.)

Konji ulaze u mjesec pun avantura.

Putovanja, istraživanje novih mjesta ili isprobavanje nečega neuobičajenog donijet će radost i obnovu energije.

U ljubavi vas očekuju pozitivni pomaci – veze se mogu učvrstiti, a slobodni Konji imaju šansu susresti osobu koja će probuditi iskrene emocije.

Ovca (1955., 1967., 1979., 1991., 2003., 2015.)

Rujan/septembar je od vas tražio da preispitate vlastite vrijednosti, a listopad/oktobar traži smirenje.

Ovo je mjesec u kojem trebate posvetiti pažnju emocionalnom zdravlju. Pisanje dnevnika, meditacija, umjetničko izražavanje ili nova kreativna zanimacija mogu biti snažan oblik iscjeljenja.

Vrijeme s obitelji i prijateljima dodatno će vas stabilizirati i vratiti u ravnotežu.

Majmun (1956., 1968., 1980., 1992., 2004., 2016.)

Majmuni bi se mogli susresti s napetostima, posebno u poslu. Od vas će se tražiti puno mentalnog fokusa, što može uzrokovati razdražljivost.

Važno je osvijestiti kako bliski ljudi žele vaše dobro i spremni su pomoći.

Da biste otpustili stres, potražite ljubavnu ili romantičnu energiju – izlazak ili sastanak može vas podsjetiti što vam je uistinu važno.

Pijetao (1957., 1969., 1981., 1993., 2005., 2017.)

U ovom periodu trebate biti otvoreni za nova poznanstva. Slobodni bi mogli upoznati potencijalnog partnera kroz posao ili hobi.

Zauzeti mogu naići na ljude koji ih fasciniraju, no vjerojatnije je da će se raditi o novim prijateljstvima.

Na financijskom planu preporučuje se oprez i izbjegavanje impulzivnih odluka.

Pas (1958., 1970., 1982., 1994., 2006., 2018.)

Za Pse je listopad/oktobar razdoblje iskušenja, ali i učenja. Poslovni zadaci tražit će dodatnu strpljivost i disciplinu, no trud će se isplatiti.

Financijska situacija bit će stabilna ako izbjegnete nepotrebne troškove.

U ljubavi se od vas traži otvorenost i razumijevanje. Iskreni razgovori sada mogu ukloniti nesporazume i produbiti povjerenje u vezi.

Svinja (1959., 1971., 1983., 1995., 2007., 2019.)

Za Svinje listopad/oktobar donosi povoljne promjene. Na poslu se može pojaviti nova osoba koja će biti inspiracija i motivacija.

Financije će ovisiti o planiranju – dobro je unaprijed osmisliti kako rasporediti novac jer ćete tako moći i uštedjeti i priuštiti si zadovoljstva poput putovanja ili obnovljene garderobe.

Na ljubavnom planu prevladava mir i stabilnost. Oni u vezi imat će priliku dublje se povezati kroz sitne geste pažnje, dok slobodne Svinje trebaju biti otvorenije prema novim poznanstvima – moguća su iznenađenja koja mijenjaju život.

