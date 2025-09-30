Astrološka prognoza za listopad/oktobar 2025.: Mjesec transformacije, introspekcije i novih prilika

Listopad/oktobar 2025. obilježen je mješavinom izazova i prilika za svih 12 znakova Zodijaka. Dok Merkur stvara određene prepreke, Mars i Venera pružaju energiju i ravnotežu. Svaki znak ima svoju specifičnu lekciju i darove, a zajednička poruka zvijezda glasi – budite aktivni, njegujte odnose i čuvajte emocionalno zdravlje.

Listopad/oktobar 2025. dolazi kao dah svježeg zraka nakon intenzivnih energetskih događaja koji su obilježili rujan/septembar. Dvije moćne pomrčine, posebno Krvavi Mjesec u Ribama, prodrmale su temelje mnogih naših života, izvlačeći na površinu ono što je skriveno i potičući nas na suočavanje s vlastitim sjenama. Mnogi su se tada našli na rubu transformacija, gubitaka ili unutarnjih prekretnica.

Sada, kako ulazimo u listopad/oktobar, energije se postupno smiruju. Iako ćemo još osjećati posljedice pomrčina, na horizontu se pojavljuje olakšanje. Pluton, planet koji vlada procesima duboke transformacije i regeneracije, nakon mjeseci retrogradnog hoda ponovno kreće direktno. To otvara vrata za kretanje naprijed – ostavljanje prošlosti iza sebe i vraćanje osobne moći.

Ovaj mjesec ne znači da će sve odjednom postati savršeno mirno. Naprotiv, i dalje ćemo biti pozvani postaviti granice, suočiti se s vlastitim strahovima i donositi odluke koje traže hrabrost. Ali, razlika je u tome što sada osjećamo snažnu kozmičku podršku. Kao da nas Svemir drži za ruku i podsjeća da imamo snage pronaći balans, bez obzira na okolnosti.

Energetska tema mjeseca: Mir usred promjena

Listopad/oktobar donosi val vatrene energije, zahvaljujući Super punom Mjesecu u Ovnu. Ova lunacija budi unutarnju snagu i potiče nas da se oslobodimo ograničenja.

Mars, planet akcije, ulazi u skladan aspekt s Merkurom, što nas čini fokusiranijima, odlučnijima i spremnijima završiti poslove koje smo odgađali. Mnogi će osjetiti nalet motivacije i želju da konačno prekriže stavke s dugih popisa obaveza.

Listopad/oktobar je i mjesec u kojem se otvara poseban duhovni prolaz – Arkturova vrata – kada Sunce ulazi u poravnanje s jednom od najsvjetlijih zvijezda na nebu, Arkturom. Ova energija unosi obilje, iscjeljenje i viša znanja.

Kraj mjeseca obilježava Noć vještica (Samhain), koja se povezuje s izlaskom Plejada. Ovo vrijeme donosi snažnu povezanost s precima, ciklusima smrti i ponovnog rođenja te tanji veo između svjetova.

Sve u svemu, listopad/oktobar je razdoblje oporavka i integracije. Nakon turbulencija, sada učimo pronalaziti mir unutar sebe – mir koji ne ovisi o vanjskim okolnostima.

Astrološki kalendar i ključni datumi

6. listopad/oktobar: Merkur u Škorpionu

Kada planet komunikacije ulazi u znak Škorpiona, naše misli postaju dublje i prodornije. Ovo nije vrijeme za površne razgovore, već za istraživanje istine i otkrivanje onoga što se skriva ispod površine.

Intuicija je izoštrena, a sposobnost da „pročitamo između redova“ jača. Merkur u Škorpionu podržava istraživački rad, introspekciju i sve oblike transformativne komunikacije.

7. listopad/oktobar: Super pun Mjesec u Ovnu

Jedan od najintenzivnijih trenutaka mjeseca. Super pun Mjesec u Ovnu nosi eksplozivnu energiju koja nas može potaknuti na hrabre poteze. U ovom periodu, osjećamo potrebu da raskinemo s onim što nas sputava – bilo da je riječ o odnosima, unutarnjim strahovima ili vanjskim okolnostima.

Ova lunacija nas potiče da izađemo iz zone komfora i napravimo skok vjere. Međutim, istodobno može probuditi nemir, razdražljivost ili nagle emotivne reakcije.

Ključ je pronaći ventil za višak energije – fizička aktivnost, kreativni izrazi ili meditacija mogu pomoći da se napetost otpusti na zdrav način.

13. listopad/oktobar: Venera u Vagi

Venera, planet ljubavi i ljepote, vraća se u znak kojim vlada – Vagu. Ovo je vrijeme sklada, ljepote i naglašavanja odnosa.

U ovom periodu više težimo ravnoteži, harmoniji i uživanju u estetskim zadovoljstvima. Idealno je vrijeme da unesemo više umjetnosti, nježnosti i pažnje u svoj život – od uređenja prostora do malih rituala njege i ljubavi.

14. listopad/oktobar: Pluton kreće direktno

Nakon višemjesečne retrogradnosti, Pluton ponovno kreće naprijed. To je trenutak suočavanja s istinom – više ne možemo gurati pod tepih ono što nas opterećuje.

Vrijeme je da prepoznamo vlastitu moć i upotrijebimo je kako bismo stvorili promjene. Pluton uvijek traži transformaciju iznutra: sada nas podsjeća da prava snaga dolazi kada prestanemo bježati od sebe.

16.–18. listopad/oktobar: Arkturova vrata

Ovo je jedan od mističnijih energetskih trenutaka godine. Kada se Sunce poravna s Arkturom, otvara se prilika da primimo visoke frekvencije koje donose obilje, prosperitet i dublje razumijevanje univerzalnih zakona.

Arktur je simbol vodstva kroz ljubav i suosjećanje, a mnogi će u ovom periodu osjetiti unutarnje uvide, lucidne snove ili poruke kroz sinkronicitete.

20. listopad/oktobar: Merkur u konjunkciji s Marsom

Spoj komunikacije (Merkur) i akcije (Mars) u znaku Škorpiona stvara snažnu dinamiku. Riječi postaju moćne, a odluke jasne. Ako već dugo nešto odgađate, ovaj aspekt pruža hrabrost da konačno poduzmete prvi korak.

Međutim, valja biti oprezan – ova kombinacija može donijeti i sukobe, ako se energija ispolji kroz naglost ili pretjeranu tvrdoglavost.

Najbolje ju je koristiti za fokusirani rad i konstruktivne razgovore.

21. listopad/oktobar: Mladi Mjesec u Vagi

Nakon izazovne sezone pomrčina, ovaj mladi Mjesec donosi osjećaj olakšanja. Energija Vage vraća nas ravnoteži i podsjeća da je mir nešto što gradimo unutar sebe.

Ovo je idealno vrijeme za postavljanje namjera koje se tiču odnosa, sklada i unutarnje harmonije. Eris ovdje igra ulogu, podsjećajući da ponekad do mira dolazimo tek kada jasno postavimo svoje granice.

22. listopad/oktobar: Neptun se vraća u Ribe (retrogradno)

Neptun, planet snova i duhovnosti, ponovno ulazi u Ribe nakon kratkog boravka u Ovnu. Ovo je povratak u introspektivniju energiju, gdje se fokusiramo na kreativnost, intuiciju i unutarnji svijet.

Za mnoge ovo može značiti završavanje starih kreativnih ili duhovnih projekata. Iako je promjena suptilna, ona nas poziva da se povežemo s vlastitim unutarnjim izvorom inspiracije.

23. listopad/oktobar: Sunce u Škorpionu

Ulaskom Sunca u znak Škorpiona ulazimo u sezonu introspekcije, preobrazbe i suočavanja s tamnijim aspektima sebe.

Ovo je razdoblje kada smo pozvani istražiti vlastite motive, osvijestiti cikluse završetaka i novih početaka te prihvatiti proces unutarnje alkemije. Sezona Škorpiona uvijek nas podsjeća da iz tame niče svjetlost.

23. listopad/oktobar: Jupiter u kvadratu s Kironom

Jedan od značajnijih aspekata mjeseca. Jupiter u Raku ulazi u napeti kvadrat s Kironom u Ovnu. Ovo poravnanje otvara stare rane vezane uz samopoštovanje i osobni rast, ali upravo kroz to pruža mogućnost iscjeljenja.

Ovaj aspekt donosi tri „poglavlja“ – sada u listopadu/oktobru, ponovno u prosincu/decembru 2025. i srpnju/julu 2026. Proces je dug, ali svaki korak nas vodi bliže slobodi od starih rana i jačoj emocionalnoj otpornosti.

29. listopad/oktobar: Merkur u Strijelcu

Nakon introspektivnog Škorpiona, Merkur prelazi u optimističnog Strijelca. Naši pogledi postaju širi, razgovori lakši, a misli usmjerene prema budućnosti i većoj slici.

Ovo je povoljan trenutak za studiranje, putovanja i razgovore koji nas inspiriraju.

Što može očekivati svaki znak Zodijaka

Ovan

Ovnovi će u listopadu/oktobru osjetiti snažan nalet energije i motivacije. Zvijezde ih potiču da rade na jačanju osobne snage kako bi se zaštitili od utjecaja osoba koje crpe njihovu vitalnost ili donose negativnost.

Poslovno će se otvoriti vrata uspjeha, no bit će važno osloniti se na vlastite sposobnosti i detaljno planiranje. Pomoć izvana neće uvijek biti dostupna pa je disciplina ključna. Iako će samopouzdanje biti na visokoj razini, preporučuje se da Ovnovi zadrže umjerenost i realnost.

Emocionalni izazovi mogu povremeno potaknuti napetost – važno je ne dopustiti da emocije diktiraju odluke. Ljudi će posebno primjećivati njihov izgled pa je ovo dobar period za ulaganje u imidž i osobnu prezentaciju.

Bik

Za Bikove listopad/oktobar donosi priliku za ponovno jačanje samopouzdanja. Najbolji način da to postignu jest okružiti se pozitivnim osobama koje ih podržavaju i potiču. Negativne utjecaje treba svesti na minimum, jer će energija drugih u ovom razdoblju snažno djelovati na njih.

Podrška prijatelja i obitelji bit će dragocjena, a od 13. listopada, kada Venera ulazi u Vagu, slijedi posebno povoljan period. To je trenutak u kojem Bikovi mogu učvrstiti zdravlje, povratiti unutarnju ravnotežu i ojačati mentalnu otpornost.

U poslovnom i ljubavnom životu dolazi olakšanje – planeti potiču njihovu stabilnost i otvaraju nove mogućnosti, dok u osobnim odnosima jačaju povjerenje i osjećaj sigurnosti.

Blizanci

Blizanci će ovog mjeseca morati biti vrlo pažljivi kada je riječ o društvenim kontaktima. Zvijezde upozoravaju da će u njihovoj blizini biti ljudi koji naizgled nude prijateljstvo, a zapravo se hrane tuđom energijom i postignućima.

Vrijeme je da nauče razlikovati iskrene prijatelje od onih koji se samo pretvaraju. Preporučuje se da ne troše previše energije na površne odnose i pomaganje osobama koje im nisu bliske.

Fokus neka bude na osobnom razvoju – učenju, obrazovanju, pripremi za ispite i stjecanju novih znanja. Samostalni rad i koncentracija na vlastite ciljeve donijet će najbolje rezultate.

Rak

Rakovi će u listopadu/oktobru osjetiti potrebu za dubinskim čišćenjem – i na duhovnoj i na emocionalnoj razini. Dobro je analizirati odnose i situacije koje više ne donose mir, te se osloboditi svega što crpi energiju.

Astrolozi savjetuju da se usmjere na prekid beskorisnih veza, napuštanje starih obrazaca i rješavanje unutarnjih strahova. Ovo razdoblje nije idealno za započinjanje novih projekata, ali je izvrsno za sređivanje onoga što je ostalo neriješeno.

Kućanski poslovi, promjena okruženja ili obiteljski susreti pomoći će im da povrate stabilnost i povjerenje u sebe.

Lav

Lavovima će listopad/oktobar donijeti izazove u odnosima s okolinom. Nisu svi ljudi koje susreću iskreni pa se savjetuje oprez i izbjegavanje praznih obećanja.

Unatoč vanjskim izazovima, Lavovi će pronaći načine da učvrste financijsku situaciju. Ovo je dobar mjesec za rješavanje imovinskih pitanja i povećanje prihoda, pod uvjetom da ostanu samostalni i ne oslanjaju se previše na druge.

U ljubavi i prijateljstvu bit će važno čuvati povjerene tajne. Zvijezde nagovještavaju i neobične, teško objašnjive događaje koji bi mogli promijeniti njihov pogled na život.

Djevica

Djevice će trebati pažljivo pratiti gdje troše svoju energiju. Zvijezde savjetuju da uklone sve što ih nepotrebno iscrpljuje. Umjesto da čekaju idealne okolnosti, trebaju mudro rasporediti snagu i vrijeme.

Sredinom mjeseca otvaraju se povoljne prilike za poslovne odluke, pregovore, kupnje i pravne postupke. U tom razdoblju mogu pronaći i nove izvore zarade.

Kraj listopada/oktobra donosi nove kontakte i potencijal za ljubavne veze. Djevice koje su već u paru trebale bi dati partneru više prostora, dok slobodni pripadnici znaka mogu upoznati osobu koja im donosi uzbuđenje i radost.

Vaga

Za Vage ovaj mjesec donosi prijeko potreban predah. Vrijeme je za obnovu energije, jačanje aure i otvaranje prema novim iskustvima.

Poboljšava se koncentracija i sposobnost učenja pa je ovo povoljan period za stjecanje novih znanja. Promjena okruženja – bilo poslovno putovanje ili kratki odmor – pozitivno će utjecati na njihovu dobrobit.

Ipak, promjene raspoloženja mogle bi biti česte. Nakon 13.10. Vage će lakše rješavati probleme i donositi odluke. Preporučuje se da u prvoj polovici mjeseca budu aktivnije u poslu, dok se od novih poznanstava i grupnih aktivnosti bolje suzdržati.

Škorpion

Škorpioni će početak mjeseca posvetiti obitelji, kućanskim obavezama i uređenju doma. To će im donijeti unutarnji mir i osjećaj zadovoljstva.

Listopad/oktobar je i razdoblje kada mogu razviti nove hobije ili pronaći romantičnu povezanost. Posebno će uživati u trenucima provedenim s bliskim osobama, a obiteljski odnosi mogu postati topliji i skladniji.

U financijama se preporučuje štedljivost – troškove je dobro planirati i izbjegavati impulzivne kupnje. Poslovno će im koristiti dodatna edukacija i savjeti iskusnijih ljudi.

Strijelac

Strijelci će tijekom listopada/oktobra osjetiti snažnu potrebu za introspektivnim radom. Zvijezde naglašavaju važnost duhovnih praksi, povezivanja s obitelji i njegovanje ljubavnih odnosa.

Praktični zadaci poput planiranja kupnji i vođenja kućanstva također će biti korisni, no važno je izbjeći pretjerani radni pritisak. Vikendi su savršeni za boravak u prirodi i zajedničke aktivnosti s voljenima.

Od sredine mjeseca dobro je povećati tjelesnu aktivnost – šetnje i vježbe pomoći će u održavanju ravnoteže. Uz to, važno je izdvojiti vrijeme za osobne užitke i brigu o sebi, no treba paziti na pretjerano trošenje novca ili sklonost kockanju.

Jarac

Jarci će u listopadu/oktobru prolaziti kroz promjenjive emocije – od entuzijazma do tjeskobe. Ključ će biti pronaći ravnotežu i ne dopustiti da negativna osjećanja zasjene pozitivna iskustva.

Zvijezde donose prilike za nove ambicije, ciljeve i inspiraciju. Ovo je razdoblje kada Jarci mogu napustiti stare strahove i sumnje te otvoriti prostor za optimizam i kreativnost.

Važno je, međutim, obratiti pažnju na zdravlje i redovito rješavati obaveze. Emocionalna jasnoća koju donosi ovaj mjesec pomoći će im da stvore dugoročne planove.

Vodenjak

Vodenjacima listopad/oktobar donosi uspjeh kroz iskrenost i otvorenost. Ako ostanu vjerni sebi i istini, izbjeći će neuspjehe. Planetarne energije pojačavaju intuiciju, pa će lakše donositi ispravne odluke.

Na ljubavnom planu ovo je vrijeme za nova poznanstva i romantične susrete. Slobodni Vodenjaci mogu započeti vezu koja će im značiti više nego što su očekivali, dok će oni u postojećim odnosima razmišljati o braku ili ozbiljnijem koraku.

Važno je da budu proaktivni i da ne čekaju da prilike same dođu – njihova inicijativa bit će nagrađena.

Ribe

Ribe će u listopadu/oktobru uživati u povoljnim astrološkim utjecajima. Sreća će im biti naklonjena, posebno ako se posvete brizi za voljene i ako njeguju dobrotu i suosjećanje.

Samci mogu upoznati zanimljive ljude, a oni u stabilnim vezama razmišljat će o braku ili zajedničkom životu. Vrijeme provedeno u ljubavi i intimnosti donijet će im osjećaj ispunjenja.

Zvijezde također potiču njihovu duhovnost – ovo je mjesec u kojem Ribe mogu učiniti značajan duhovni iskorak. Iako će se pojavljivati situacije izvan njihove kontrole, one neće donijeti opasnost. Umjesto toga, pokazat će im koliko su sposobne nositi se s promjenama.

