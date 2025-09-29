Svaštara

Pet znakova horoskopa koji uvijek dobiju ono što žele

Objavljeno prije 1 sat

Postoje horoskopski znakovi koji jednostavno uvijek pronađu način da iz svake situacije izvuku ono što žele.

Njihova kombinacija inteligencije, upornosti i šarma čini ih gotovo nepobjedivima.
Škorpija

Škorpija sve vidi i sve osjeća. Njena sposobnost da čita ljude daje joj veliku prednost.
Jarac

Jarac dobija ono što želi zahvaljujući disciplini i strpljenju. Nikada ne odustaje dok ne postigne cilj.
Lav

Lav koristi svoj šarm i harizmu da privuče ljude i otvori vrata koja su drugima zatvorena.
Blizanci

Blizanci znaju iskoristiti komunikaciju i prilagodljivost kako bi svaku situaciju okrenuli u svoju korist, prenosi Index.
Ovan

Ovan nikada ne čeka predugo. Djeluje odmah i tako često uzima ono što želi prije drugih.


