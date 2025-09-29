Promjena sata 2025: Evo kada počinje zimsko računanje vremena, ovo je tačan datum

Možda vam se to čini kao mala stvar, ali pomjeranje sata ima mnogo posljedica – od uticaja na naše zdravlje i blagostanje do promjena u saobraćaju, pa čak i poslovanju.

Kada se sat pomjera 2025.?

Zimsko računanje vremena: U nedjelju, 26. oktobra 2025. godine, u 3:00 ujutro, vratit ćemo sat jedan sat unazad na 2:00. Tada ćemo dobiti sat više sna, ali će dani biti kraći.

Zašto se sat još uvijek pomjera dva puta godišnje?

Pomjeranje sata potiče iz ideje da se što bolje iskoristi dnevna svjetlost, posebno tokom ljetnih mjeseci. Namera je bila smanjenje potrošnje energije, ali savremena istraživanja pokazuju da su te uštede minimalne. Uprkos tome, većina zemalja Evropske unije i dalje praktikuje pomjeranje sata.

Evropska unija je 2018. predložila da se prekine sezonsko pomjeranje, ali zemlje članice nisu uspjela da se dogovore o jedinstvenom vremenu. Zato ćemo satove pomjerati najmanje do 2026.

Da li sve zemlje pomjeraju sat?

Više od 70 zemalja širom svijeta i dalje pomjera sat, ali neke su tu praksu ukinule. Među njima su:

Rusija, Turska i Bjelorusija – opredijelile su se za stalno ljetno računanje vremena.

Island – zbog svog geografskog položaja nema potrebe da pomjera sat.

U Evropskoj uniji većina zemalja i dalje slijedi sezonsko pomjeranje vremena, a istu praksu primjenjuje i Bosna i Hercegovina.

Kako pomjeranje sata utiče na tijelo?

Pomjeranje sata može poremetiti naš biološki ritam i uticati na zdravlje i dobrobit. Stručnjaci upozoravaju da može izazvati umor, smanjenu koncentraciju i poremećaj sna.

Da biste lakše prebrodili promjenu, pokušajte:

Prilagoditi ritam spavanja nekoliko dana ranije.

Izbjegavati kofein i teške obroke pred spavanje.

Koristiti prirodnu dnevnu svjetlost da resetujete unutrašnji sat.

Hoće li se pomjeranje sata uskoro ukinuti?

Iako mnogi priželjkuju kraj te prakse, u Evropskoj uniji sat će se i dalje pomjerati dva puta godišnje, sve dok zemlje članice ne postignu zajednički dogovor.

Sada znate kada se sat pomjera u 2025. i zašto to još uvijek radimo. Bilo da vam je ova promjena praktična ili naporna, podsjetite se na datume – 30. mart i 26. oktobar – i pripremite se na prilagođavanje, prenosi Novi.

