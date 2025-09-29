5 horoskopskih znakova kojima ljubavna sreća kuca na vrata u oktobru 2025

Evo pet znakova kojima se predviđa velika ljubavna sreća:

Blizanci

Sada je pravo vrijeme da veza dobije smisao dubljeg posvećenja. Blizanci koji su ulagali u rast i iskrenost mogu očekivati da njihovi napori budu prepoznati i nagrađeni.

Ovan

Energetičan i odlučan, Ovan ima priliku da stvori stabilnu bliskost. Ovaj mjesec može donijeti nove početke u ljubavi, sa naglaskom na ravnotežu između slobode i veze.

Bik

Suočavanje s dubokim emocijama i iskreni razgovori sada imaju moć da transformišu veze. Bikovi koji se ne boje suočavanja mogu ojačati svoj emotivni temelj.

Lav

Nakon unutrašnjih procesa transformacije, Lavovi su sada pozvani da grade konkretnu i smisleniju budućnost sa partnerima. Izazovi prošlosti mogu postati odskočna daska ka trajnosti.

Devica

Device su platile cijenu introspekcije i rasta. U oktobru, povratak ravnoteže i jasnoće omogućava da se privuče prava osoba ili obnovi veza sa punim razumijevanjem.

Ključ za sve članove ovih znakova je iskrenost, otvorenost i svjesni rad na odnosu. Uz te atribute, astrološki okvir oktobra 2025. pruža značajne prilike za emotivno ispunjenje, prenosi Novi.

