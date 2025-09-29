Svaštara

Jesenski umor neće ih slomiti: Četiri znaka uvijek pronađu snagu za nove pobjede

Objavljeno prije 2 sata

Jesenski umor neće ih slomiti…

Kako dani postaju kraći, mnogi osjećaju umor i manjak energije. Ipak, postoje znakovi koji se ne predaju tako lako. Jesen im donosi izazove, ali oni uvijek pronađu unutarnju snagu da ih savladaju i krenu naprijed još odlučniji.

Ovan se nikada ne povlači pred izazovima. Njegova borbena priroda tjera ga naprijed, čak i kad svi drugi posustanu.

Djevica unosi red i disciplinu u kaotične situacije. Kada drugi odustaju, ona se fokusira na detalje i pronalazi način da završi započeto.

Strijelac u svemu vidi priliku. Njegov optimizam i vedrina čuvaju ga od pada energije, pa i najteže situacije pretvara u novi izazov.

Jarac ne dopušta umoru da ga zaustavi. Njegova upornost i osjećaj odgovornosti uvijek ga tjeraju prema cilju, piše index.


