Horoskop za oktobar: Mjesec odluka, izazova na poslu i napetosti u odnosima

Početak oktobra donosi osjećaj unutarnjeg pritiska, kako u poslovnim obavezama tako i u osobnim odnosima. Za mnoge će ovo biti mjesec odluka koje se više ne mogu odgađati. Šefovi postavljaju nova pravila, partneri traže iskrenost, a tijelo šalje prve znakove umora. Emotivni povratci, napeti razgovori i financijska disciplina glavne su teme kroz koje će svaki znak morati pronaći vlastiti ritam.
Ovan
Posao: Početak mjeseca donosi napet odnos sa šefom, osobito 3. i 4. listopada. Moguća promjena uloge sredinom mjeseca.
Financije: Trošak vezan uz dom ili automobil krajem mjeseca. Priljev novca dolazi iz sporednog izvora 18. listopada.
Ljubav: Slobodni će primiti poruku od bivšeg partnera, ali neće znati kako reagirati. Zauzeti moraju obaviti iskren razgovor o budućnosti.
Zdravlje: Glavobolje i napetost u gornjem dijelu tijela. Pojačajte fizičku aktivnost i odmor.
Bik
Posao: U drugom tjednu mjeseca dobit ćete priliku voditi važan zadatak. Budite sigurni u svoje odluke jer vas drugi prate.
Financije: Veći trošak za obitelj ili djecu u drugoj polovici mjeseca. Izbjegavajte impulzivne kupovine.
Ljubav: Partner vas iznenađuje neočekivanom iskrenošću. Slobodni Bikovi upoznaju nekoga preko zajedničkih prijatelja.
Zdravlje: Poteškoće s probavom, osobito krajem dana. Uvedite više vlakana u prehranu.
Blizanci
Posao: Vaš prijedlog s kraja rujna sada dobiva podršku. Pazite da ne preuzmete previše obveza odjednom.
Financije: U drugoj polovici listopada dolazi mogućnost dodatne zarade kroz freelance posao.
Ljubav: Emotivni razgovor s partnerom 12. listopada može izvući stare nesporazume. Slobodni se upuštaju u flert koji brzo dobiva ozbiljniji ton.
Zdravlje: Nesanica i psihički zamor – ograničite izloženost ekranima u večernjim satima.
Rak
Posao: Početkom mjeseca bit ćete pozvani na važan sastanak gdje će se odlučivati o vašoj daljnjoj ulozi.
Financije: Dolazi do odgode isplate koja vam stvara stres. Sredinom mjeseca moguće je rješenje.
Ljubav: Stara veza vas još emotivno opterećuje, iako fizički više nije prisutna. U vezi rastu tenzije, osobito 25. listopada.
Zdravlje: Osjetljiv želudac i emocionalna iscrpljenost – posvetite se rutini i snu.
Lav
Posao: Pruža vam se prilika da budete u središtu pozornosti – novi projekt ili javni nastup 14. listopada.
Financije: Iznenadni trošak 10. listopada – vjerojatno zbog tehničke opreme ili kvarova.
Ljubav: Ljubomora i nesporazumi u vezi zahtijevaju miran ton i strpljenje. Slobodni Lavovi obnavljaju kontakt s osobom iz prošlosti.
Zdravlje: Osjetljivost na vremenske promjene, bolovi u mišićima i nesanica.
Djevica
Posao: Od vas se očekuje preciznost i pouzdanost, ali pazite da ne radite i za druge. Granice su važne.
Financije: Dobitak kroz suradnju s osobom iz inozemstva ili freelancing projekt.
Ljubav: Partner vam zamjera emocionalnu distancu. Pokušajte pokazati više prisutnosti i topline. Slobodni ulaze u vezu s osobom koja ih izaziva.
Zdravlje: Problemi sa snom i anksioznost. Pomognite si rutinom i kraćim odmorima tijekom dana.
Vaga
Posao: Vaš prijedlog za reorganizaciju dobiva podršku. Iskoristite ovo vrijeme za vidljivost.
Financije: Veća kupovina krajem mjeseca – vezana uz estetiku ili udobnost. Razmislite trebate li to sada.
Ljubav: Nova simpatija ulazi nenajavljeno. U vezi dolazi do obrata 21. listopada.
Zdravlje: Osjetljivost u donjem dijelu leđa. Vrijeme je za vježbe istezanja i bolju ergonomiju na poslu.
Škorpion
Posao: Ne ulazite u sukobe krajem prvog tjedna, osoba iznad vas sve promatra.
Financije: Neočekivani priljev novca 17. listopada – mogući povrat duga ili bonus.
Ljubav: Velike promjene u odnosu. Ili ćete se povezati dublje, ili udaljiti. Slobodni Škorpioni osjećaju emotivno previranje.
Zdravlje: Psihički umor i osjetljivost na stres, potražite vrijeme za tišinu i odmak.
Strijelac
Posao: Dobivate novu priliku u drugoj polovici mjeseca, ali pod uvjetom da prihvatite drugačiji ritam.
Financije: Novac stiže, ali još brže odlazi. Potrebna je jasna strategija do kraja mjeseca.
Ljubav: Emotivni ispad partnera vas iznenađuje. Potražite uzrok u svojim reakcijama. Slobodni ulaze u vezu s osobom iz drugog okruženja.
Zdravlje: Bolovi u nogama i manjak energije. Pokušajte s laganim šetnjama i boravkom u prirodi.
Jarac
Posao: Projekt na kojem radite dobiva više pozornosti, ali i više nadzora. Ne opuštajte se.
Financije: Ulaganje koje ste planirali se odgađa. Nemojte forsirati ako uvjeti nisu jasni.
Ljubav: Partner osjeća vašu šutnju kao distancu. Vrijeme je za konkretne riječi. Samci analiziraju prošle veze.
Zdravlje: Bol u kralježnici i umor. Manjak kretanja vam ne ide u prilog.
Vodenjak
Posao: Netko pokušava preuzeti vaš prostor ili ideju. Reagirajte smireno, ali jasno.
Financije: Neplanirani izdaci zbog obiteljskih obveza. Izbjegavajte nepotrebne darove ili troškove.
Ljubav: Osoba koju niste ozbiljno doživljavali sad traži vašu pozornost. U vezi dolazi do rasprave o povjerenju.
Zdravlje: Tjelesni umor i pad koncentracije. Uvedite više rutine i odvojite vrijeme za sebe.
Ribe
Posao: Novi zadatak dolazi 8. listopada. Bit ćete u središtu pozornosti, ali pod povećalom.
Financije: Priljev iz sporednog izvora. Mogući prihod od hobija ili kreativnog rada.
Ljubav: Partner postavlja pitanje koje odgađate. Slobodne Ribe osjećaju nostalgiju i vraćaju se u stari krug poznanstava.
Zdravlje: Osjetljiv živčani sustav, povremeni padovi raspoloženja. Usporite i uvedite rutinu spavanja, piše index.hr.