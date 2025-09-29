Horoskop za oktobar: Mjesec odluka, izazova na poslu i napetosti u odnosima

Početak oktobra donosi osjećaj unutarnjeg pritiska, kako u poslovnim obavezama tako i u osobnim odnosima. Za mnoge će ovo biti mjesec odluka koje se više ne mogu odgađati. Šefovi postavljaju nova pravila, partneri traže iskrenost, a tijelo šalje prve znakove umora. Emotivni povratci, napeti razgovori i financijska disciplina glavne su teme kroz koje će svaki znak morati pronaći vlastiti ritam.

Ovan

Posao: Početak mjeseca donosi napet odnos sa šefom, osobito 3. i 4. listopada. Moguća promjena uloge sredinom mjeseca.

Financije: Trošak vezan uz dom ili automobil krajem mjeseca. Priljev novca dolazi iz sporednog izvora 18. listopada.

Ljubav: Slobodni će primiti poruku od bivšeg partnera, ali neće znati kako reagirati. Zauzeti moraju obaviti iskren razgovor o budućnosti.

Zdravlje: Glavobolje i napetost u gornjem dijelu tijela. Pojačajte fizičku aktivnost i odmor.

Bik

Posao: U drugom tjednu mjeseca dobit ćete priliku voditi važan zadatak. Budite sigurni u svoje odluke jer vas drugi prate.

Financije: Veći trošak za obitelj ili djecu u drugoj polovici mjeseca. Izbjegavajte impulzivne kupovine.

Ljubav: Partner vas iznenađuje neočekivanom iskrenošću. Slobodni Bikovi upoznaju nekoga preko zajedničkih prijatelja.

Zdravlje: Poteškoće s probavom, osobito krajem dana. Uvedite više vlakana u prehranu.

Blizanci

Posao: Vaš prijedlog s kraja rujna sada dobiva podršku. Pazite da ne preuzmete previše obveza odjednom.

Financije: U drugoj polovici listopada dolazi mogućnost dodatne zarade kroz freelance posao.

Ljubav: Emotivni razgovor s partnerom 12. listopada može izvući stare nesporazume. Slobodni se upuštaju u flert koji brzo dobiva ozbiljniji ton.

Zdravlje: Nesanica i psihički zamor – ograničite izloženost ekranima u večernjim satima.

Rak

Posao: Početkom mjeseca bit ćete pozvani na važan sastanak gdje će se odlučivati o vašoj daljnjoj ulozi.

Financije: Dolazi do odgode isplate koja vam stvara stres. Sredinom mjeseca moguće je rješenje.

Ljubav: Stara veza vas još emotivno opterećuje, iako fizički više nije prisutna. U vezi rastu tenzije, osobito 25. listopada.

Zdravlje: Osjetljiv želudac i emocionalna iscrpljenost – posvetite se rutini i snu.

Lav

Posao: Pruža vam se prilika da budete u središtu pozornosti – novi projekt ili javni nastup 14. listopada.

Financije: Iznenadni trošak 10. listopada – vjerojatno zbog tehničke opreme ili kvarova.

Ljubav: Ljubomora i nesporazumi u vezi zahtijevaju miran ton i strpljenje. Slobodni Lavovi obnavljaju kontakt s osobom iz prošlosti.

Zdravlje: Osjetljivost na vremenske promjene, bolovi u mišićima i nesanica.

Djevica

Posao: Od vas se očekuje preciznost i pouzdanost, ali pazite da ne radite i za druge. Granice su važne.

Financije: Dobitak kroz suradnju s osobom iz inozemstva ili freelancing projekt.

Ljubav: Partner vam zamjera emocionalnu distancu. Pokušajte pokazati više prisutnosti i topline. Slobodni ulaze u vezu s osobom koja ih izaziva.

Zdravlje: Problemi sa snom i anksioznost. Pomognite si rutinom i kraćim odmorima tijekom dana.

Vaga

Posao: Vaš prijedlog za reorganizaciju dobiva podršku. Iskoristite ovo vrijeme za vidljivost.

Financije: Veća kupovina krajem mjeseca – vezana uz estetiku ili udobnost. Razmislite trebate li to sada.

Ljubav: Nova simpatija ulazi nenajavljeno. U vezi dolazi do obrata 21. listopada.

Zdravlje: Osjetljivost u donjem dijelu leđa. Vrijeme je za vježbe istezanja i bolju ergonomiju na poslu.

Škorpion

Posao: Ne ulazite u sukobe krajem prvog tjedna, osoba iznad vas sve promatra.

Financije: Neočekivani priljev novca 17. listopada – mogući povrat duga ili bonus.

Ljubav: Velike promjene u odnosu. Ili ćete se povezati dublje, ili udaljiti. Slobodni Škorpioni osjećaju emotivno previranje.

Zdravlje: Psihički umor i osjetljivost na stres, potražite vrijeme za tišinu i odmak.

Strijelac

Posao: Dobivate novu priliku u drugoj polovici mjeseca, ali pod uvjetom da prihvatite drugačiji ritam.

Financije: Novac stiže, ali još brže odlazi. Potrebna je jasna strategija do kraja mjeseca.

Ljubav: Emotivni ispad partnera vas iznenađuje. Potražite uzrok u svojim reakcijama. Slobodni ulaze u vezu s osobom iz drugog okruženja.

Zdravlje: Bolovi u nogama i manjak energije. Pokušajte s laganim šetnjama i boravkom u prirodi.

Jarac

Posao: Projekt na kojem radite dobiva više pozornosti, ali i više nadzora. Ne opuštajte se.

Financije: Ulaganje koje ste planirali se odgađa. Nemojte forsirati ako uvjeti nisu jasni.

Ljubav: Partner osjeća vašu šutnju kao distancu. Vrijeme je za konkretne riječi. Samci analiziraju prošle veze.

Zdravlje: Bol u kralježnici i umor. Manjak kretanja vam ne ide u prilog.

Vodenjak

Posao: Netko pokušava preuzeti vaš prostor ili ideju. Reagirajte smireno, ali jasno.

Financije: Neplanirani izdaci zbog obiteljskih obveza. Izbjegavajte nepotrebne darove ili troškove.

Ljubav: Osoba koju niste ozbiljno doživljavali sad traži vašu pozornost. U vezi dolazi do rasprave o povjerenju.

Zdravlje: Tjelesni umor i pad koncentracije. Uvedite više rutine i odvojite vrijeme za sebe.

Ribe

Posao: Novi zadatak dolazi 8. listopada. Bit ćete u središtu pozornosti, ali pod povećalom.

Financije: Priljev iz sporednog izvora. Mogući prihod od hobija ili kreativnog rada.

Ljubav: Partner postavlja pitanje koje odgađate. Slobodne Ribe osjećaju nostalgiju i vraćaju se u stari krug poznanstava.

Zdravlje: Osjetljiv živčani sustav, povremeni padovi raspoloženja. Usporite i uvedite rutinu spavanja, piše index.hr.

