Možda je Vaga ljepša, a Lavica glamuroznija, ali ALFA žena u ovom znaku – baca na koljena!

Alfa ženka, ambiciozna, disciplinirana, organizirana, strpljiva, odgovorna, praktična, odlučna, neustrašiva, fokusirana na cilj i sretna tek kad do njega dođe – ona je sve to.

Kao tipična predstavnica grupe zemljanih znakova, stoji čvrsto na zemlji i nije sklona sanjarenjima već živi u stvarnosti i uzima od nje najviše što može.

Zbog svoje nepokolebljive ambicioznosti i poriva da stalno ide naprijed, često sve ostale ostavi iza sebe, a skrenuti je s puta koji je zacrtala nije lako.

ŽENA U ZNAKU JARCA je nevjerojatno jaka žena.

Znate li pred kim stojite? Budite sigurni da ćete uskoro i dobrovoljno kleknuti, kada budete shvatili o kakvoj se dami radi. Ono što bi svakom prosječnom muškarcu slomilo kičmu, ova dama će iznijeti tako nenametljivo i dostojanstveno, da ćete se, ako ste njen partner, zapitati jeste li je uopće dostojni?

Ako zaključite da jeste partner za nju, budite sigurni da će vaša ljubav gorjeti postojano i toplo, kada sve ostale budu sagorjele. Održavat će je plamen njene odgovornosti, dužnosti i posvećenja. S njom svaki dan neosjetno postajete sve bolji i bolji … dok jednog dana ne shvatite da ste od krastave žabe postali princ koji uživa poštovanje i autoritet svih oko sebe.

Ona je to znala dok ste još bili žaba, a koliko se dama usuđuje voljeti žapca? Njena mašta ne priznaje nerealne fantazije, jer ona uvijek zna krajnji ishod stvari. Sve što traži od vas kao partnera je da pokažete karakter i ustrajnost, a ona će vam rado dati primjer, jer to posjeduje bar dva puta više od vas. Kao majka je stroga, ali pravedna. Djeca će joj jednog dana vladati sobom i svijetom oko sebe.

Jarčica može prebroditi sve životne nedaće, a kakav je god problem zadesio, uspjet će ostati sabrana i mirna i odmah će krenuti tražiti rješenje.

Može se činiti hladna i rezervirana, ali ispod te površine krije se žena s odličnim smislom za humor koja čezne za sigurnošću.

Dio svojih ambicija spremna je žrtvovati samo zbog jednog – obitelji.

Kad nije njen dan, može biti previše tvrdoglava, neraspoložena, sramežljiva i pesimistična.

U prirodi joj nije da se zaljubi na prvi pogled niti da gubi vrijeme na besmisleni flert za koji zna da ne vodi nikud.

Ljubav je za nju ozbiljna stvar i ako joj se netko sviđa neće pustiti sudbini da odradi svoje već će uvijek biti svjesna svojih sposobnosti, uzet će stvari u vlastite ruke i pobrinuti se da dobije muškarca kojeg želi.

Partneru voli ugađati i brinuti se za njega zbog čega se može činiti kao da je ona u vezi podložna, ali u stvari nikad neće izgubiti svoju urođenu neovisnost, odnosno neće ovisiti o partneru. Sa svojim životnim suputnikom želi biti ravnopravna, a uz njega će stajati i biti mu potpora i u najtežim momentima. Traži nekog tko će uspjeh voljeti isto koliko i ona pa je savršena veza za nju spoj ljubavi, sigurnosti i uspješnosti.

Strastvena je ljubavnica. Idealne partnere pronaći će u druga dva zemljana znaka, Biku ili Djevici jer oni znaju prodrijeti do njenog srca i otkriti njegovu toplu i nježnu srž, te jednom vodenom znaku, Raku koji će u potpunosti zadovoljiti njene emocionalne potrebe. Dobro se može slagati i sa Škorpionom.

Voli postojanost. Cijeni samo one ljude koji imaju izvjesnih vrijednosti sukladno njezinim shvaćanjima. U životu ne voli gubiti vrijeme na neozbiljne ili nevrijedne situacije. Prezire dokone razgovore. Zna točno procijeniti slijed pojedinih događaja i sjajan je organizator.

Žena Jarac osvaja svojom klasičnom ljepotom, njezin cjelokupan izgled vrlo je dopadljiv, a prvo što svi na njoj primijete su visoke jagodične kosti koje joj daju posebnu eleganciju i šarm. Tipičnu predstavnicu znaka karakterizira duži nos, izražajno i skladno lice, duboke, pomalo mračne oči, vitka figura i tanak vrat, naglašena ramena te čist i blistav ten.

Tijelo joj je proporcionalne građe i čvrsto te se Jarčica može pohvaliti velikom fizičkom izdržljivošću. Ima vrlo dobro i precizno oblikovane obrve, a senzualne usnice daju dodatan šarm njenoj pojavi.

Kosa joj je obično tanka i svilenkasta tamnijih boja i nijansa. Osim izražajnim jagodicama na prvu osvaja i svojim prekrasnim osmijehom za koji stalno dobiva komplimente. Ima lijepo oblikovane noge, tanke gležnjeve i mala stopala zbog kojih je njen hod brz, okretan i siguran. Uvijek izgleda svježe i mlađe nego što ima godina.

Nju nije lako osvojiti. Kod nje ljubav ne može naići kao grom iz vedra neba. Kada voli ili bolje rečeno, kada odluči to priznati, to se obično događa nakon dugog poznanstva s nekim muškarcem. Ljubav se kod nje sporo rađa.

Kada se odluči za nekoga vezati, to je za cijeli život. Ni vrijeme ni dugi rastanci, ne mogu poremetiti njenu ljubav.

