Najbolje horoskope za cijeli oktobar ima ovih 5 znakova, planete im donose neviđenu sreću

1. Vaga

Oktobar počinje sa Suncem u vašem znaku, što ovo čini uzbudljivom novom avanturom za vas. Sezona Vage može biti očaravajuća. Merkur ulazi u Škorpiju 6. oktobra, olakšavajući komunikaciju sa partnerima u ljubavi i poslu. Ovo bi mogla biti tema razgovora narednih nekoliko sedmica.

Istog dana, pun Mjesec ulazi u Ovna, pokazujući vam elemente koje treba unijeti da biste ojačali sve svoje odnose, posebno nakon tranzita Saturna u Ovnu. Venera će pronaći radost u vašem znaku počev od 13. oktobra, gdje vam aspekt Plutona može donijeti nove perspektive kada su u pitanju vaši odnosi i kako doživljavate sebe.

Venera pomaže u izgradnji samopoštovanja i omogućava vam da shvatite da veza ne definiše ko ste, a mlad Mjesec u vašem znaku 21. omogućava vam da nastavite planirati svoje putovanje ka izvrsnosti. Uložite trud, budite svjesni svoje energije i tražite pomoć ako vam je potrebna.

Kada Sunce uđe u Škorpiju 22. oktobra, razmislite o svojoj transformaciji u posljednja dva mjeseca. Oktobar vam pokazuje kako da napredujete nakon suočavanja s olujom. Primijenite alate koje ste naučili i iznenadićete sami sebe.

2. Strijelac

Merkur ulazi u Škorpiju 6. oktobra, što je početak fantastičnog mjeseca za vas jer vam može pomoći da budete strpljiviji sa svojim riječima umjesto da budete previše smjeli prema drugima. Pun Mjesec u Ovnu 6. osvetljava vaš sektor odnosa, pokazujući vam da se oslobodite prošlosti i fokusirate na sadašnjost.

Saturn u Ovnu nastavlja vas učiti zašto je važno zaštititi granice, a to može biti i lekcija punog Mjeseca. Venera ulazi u Vagu 13. oktobra, što bi vam moglo donijeti nove prijatelje tokom narednih sedmica.

Mlad Mjesec u Vagi 21. odjekuje poruke prijateljstava iz prošlosti i sadašnjosti. To može biti emotivna tranzicija koja vam omogućava da vidite kako su vas vaše veze oblikovale, ali i da otkrijete tip ljudi koje želite u svom životu.

Sunce ulazi u Škorpiju 22. oktobra, povezujući vas sa temama vezanim za odmor i punjenje energije. Odvojite vrijeme za sebe tokom ovog perioda. Merkur ulazi u vaš znak 29. oktobra, što vas može podstaći da razvijete svoje vještine fokusirajući se na određeni projekat.

3. Vodolija

Vi ste jedan od znakova sa najboljim horoskopom ovog mjeseca. Merkur u Škorpiji počinje 6. oktobra, a istog dana je i pun Mjesec u Ovnu. Ova dva tranzita ističu trud koji ste uložili u uspostavljanje svog mjesta pod Suncem, i ovo može biti period kada će vaši mentori ili učitelji prepoznati vaš rad.

Razmislite o pridruživanju timu, klubu ili pohađanju kursa kako biste upoznali nove ljude. Samci bi mogli iskoristiti ovu priliku da upoznaju potencijalne partnere sa sličnim ciljevima i vrijednostima.

Pluton se pomjera direktno 13. oktobra, donoseći vam uvid u ono što treba da prilagodite ili koje navike da napustite. Mlad Mjesec u Vagi 21. oktobra može biti idealan trenutak da date prioritet svojim akademskim ciljevima ili pokrenete novo poglavlje u obrazovanju.

Sunce ulazi u Škorpiju 22. oktobra, pomažući vam da pokažete liderske sposobnosti. Merkur ulazi u Strijelca 29. oktobra, podstičući vaše ambicije i snove. Sa direktnim Plutonom, mogli biste se osjećati dovoljno osnaženo da započnete nove planove ili usavršite postojeće.

4. Škorpija

Sa Merkurom koji ulazi u vaš znak istog dana kada i pun Mjesec u Ovnu, osjetićete nalet energije. Ovi tranziti mogu biti emotivni, zato usmjerite snagu u zadatke koji vas ispunjavaju. Kada Venera uđe u Vagu 13. oktobra, vaša produktivnost može porasti jer ovaj tranzit poboljšava vaše istraživačke vještine.

Sezona Vage vam pokazuje kako da radite na više zadataka i date prioritet osnovnim stvarima. Pluton i Venera ističu vaša dostignuća i podsjećaju na napredak ostvaren u posljednjih šest mjeseci. Pohvalite sebe i ne fokusirajte se na ono što još niste uradili.

Sunce ulazi u vaš znak 22. oktobra, donoseći mir i smirenost u vaš sektor odnosa. Na kraju mjeseca, ulazak Merkura u Strijelca može vam otvoriti prostor za lični rast, učenje i bolju kontrolu finansija.

5. Blizanci

oktobra Merkur ulazi u Škorpiju, a pun Mjesec u Ovna. Ovi tranziti vas vode ka dubljoj analizi prijateljstava i promjenama koje treba napraviti u budućnosti. Pun Mjesec podsjeća na lekcije iz ljeta, dok Pluton 13. oktobra i Venera u Vagi donose magiju i bolju komunikaciju sa drugima.Mlad Mjesec u Vagi 21. oktobra odražava vašu nezavisnost, moć i liderske sposobnosti. Ovo je odličan period za kreativne projekte i ostvarivanje ideja.

Sunce ulazi u Škorpiju 21. oktobra, donoseći dodatnu energiju i snagu. Merkur 29. oktobra ulazi u Strijelca, pomažući vam da sagledate odnose iz nove perspektive. Prihvatite podršku drugih – koristiće vam.

Facebook komentari