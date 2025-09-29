Mjesečni horoskop za oktobar: Mars u Škorpiji donosi velike promjene za 4 znaka

OVAN

Posao – Merkur i Mars u Škorpiji donose vam nestabilan početak meseca, što znači da stvari na poslu uopšte nisu onakve kakve izgledaju. Očekujte tajne poteze i budite mudri jer ne treba da reagujete impulsivno. Jupiter u Raku donosi vam lepe vesti u vezi stana, a Venera početakom oktobra u Vagi ukazuje na povećanje zarade. Pun Mesec u vašem znaku ukazuje na kraj problema koji je bio aktuelan nedeljama unazad.

Ljubav – Venera u Vagi donosi vam poznanstvo sa osobom koja je atraktivna, ali možda i poznata široj javnosti. Zbog uticaja Marsa u Škorpiji možete da osećate pojačanu ljubomoru prema osobama do kojih vam je stalo. Treba da poradite na tome da smirite strasti, kako bi odnosi bili stabilniji. Dobar period godine za popravljanje odnosa sa porodicom.

Zdravlje – Osetljivo.

BIK

Posao – Iako će početak oktobra biti u znaku novih poslovnih prilika, Mars u Škorpiji donosi vam neprijatnu komunikaciju, naročito sa saradnicima u poslu. Ukoliko imate poslovnog partnera, znajte da će biti neslaganja ili razmimoiloženja u stavovima zbog neslaganja. Jupiter u Raku donosi vam bolje pregovore i kraća putovanja. Moguć je rad na više projekatak odjednom, ali će vam to ujedno biti i naporno.

Ljubav – Mars u Škorpiji tokom oktobra donosi ispade, svađe, ljubomorne scene ali i posesvinost u odnosima. Zbog toga možete da očekujete poteze partnera koji će doneti pravu buru u vašem odnosu. Bikovi koji su braku imaće problem da smire strasti. Slobodni Bikovi flertovaće sa osobom koja je misterozna ali moćna.

Zdravlje – Lošije.

BLIZANCI

Posao – Mars i Merkur u Škorpiji donose vam više obaveza, ali i tenzija na radnom mestu. Moguće su komplikacije u odnosu sa saradnicima. Jupiter u Raku osigurava vam odličnu zaradu, ne samo u oktobru nego do kraja godine. Posao će vam biti prioritet u prvoj polovini oktobra, tako da ćete svaki problem na radnom mestu doživljavati isuviše lično. Bićete kreativni, ali imati utisak da nemate mnogo prostora da pokažete svoje potencijale.

Ljubav – Venera u Vagi i Jupiter u dobrim aspektima donosi vam više provoda i zabave u narednom mesecu. Povoljan je trenutak za pokretanje zajedničkog biznisa sa partnerom. Slobodni Blizanci mogu da ostvare novo poznanstvo na mestu javnog tipa. Problem je što ćete previše biti okupirani poslom, ali se potrudite da pronađete i vreme za ljubav.

Zdravlje – Slabije.

RAK

Posao – Ulazak Marsa u Škorpiju donosi vam povratak samopoudanja i nalet sreće za razliku od septembra. Kreativnost će biti pojačana, a vaše ideje mogu da unaprede poslovanje firme. Pojedini Rakovi će raditi na pokretanju samostalnog biznisa. Odličan mesec za pokazivanje spostvenog potecijala i napredak na svim poljima. Moguća je zarada od kupoprodaje nekretnina.

Ljubav – Iako će Venera biti u Vagi, koja vam baš ne odgovara, planete u Škorpiji donose pojačane strasti i sudbinska poznanstva. Ukoliko ste slobodni, možete da započenete strastvenu romansu. Jedna osoba će opsesivno razmišljati o vama, a vi ćete konačno biti spremni emotivno da se prepustite. Rakovi koji žele da rade na proširenju porodice mogu da iskoriste oktobar mesec.

Zdravlje – Odlično.

LAV

Posao – Ulazak Marsa u Škorpiji će vam pomrsiti konce tokom oktobra, jer ćete imati porodičnih briga koje će uticati i na vaš posao. Pokušaj osnivanja samostalnog biznisa može teško da vam padne i neće proći bez komplikacija. Oktobar je dobar za kraća putovanja, komunikaciju i završavanje papirologije. Ipak, imaćete utisak da vam nedostaje energija za svaki projekat koji budete radili.

Ljubav – Venera u Vagi ukazuje na flert poruka, ali Mars u Škorpiji pojačava tenzije. U fazi ste kada vam sve smeta i lako vas je izbaciti iz takta. Mnogi Lavovi će imati otežane rodbinske odnose zbog kojih će trpeti i na emtovinom planu. Pojedini Lavovi će razmišljati o preseljenju.

Zdravlje – Slabije.

DJEVICA

Posao – Početak oktobra donosi vam odličan momenat za zaradu. Pod uticajem pomračenja koje se odigralo u vašem znaku, sigurno je da ćete potpuno okrenuti novi list u životu. Mars u Škorpiji donosi vam važne pregovore i mogućnost nelaganja, ali i završavanja papirologije. Jupiter u Raku može da vam pomogne da dobijete nešto što ste zaslužili. Finansijska situacija će biti stabilnija nego u septembru.

Ljubav – Retrogradni Saturn se vratio u Ribe, tako da zatvarate staro poglavlje u ljubavi. U intervalu do februara 2026. godine imate mogućnost da ostavite prošlost iza sebe i budete spremni za novu osobu u svom životu. Zauzete Devce će imati puno razgovora o odnosima, ali će pomalo biti i komplikovani, prenosi Novi.

Zdravlje – Dobro.

VAGA

Posao – Sezona vašeg znaka donosi vam lep početak meseca. Pod uticajem Marsa u Škorpiji imate šansu da zaradite veliki novac i to na osnovu novog poslovnog partnerstva. Pošto se retrogradni Saturn vratio u Ribe, stari poslovni problemi ponovo postaju aktuelni, tako da ćete morati da idete korak unazad na poslu, kako biste rešili ono što je zapelo u ovoj godini. Oktobar vam donosi dobre mogućnosti.

Ljubav – Mars u Škorpiji ukazuje da će vam tokom oktobra posao i novac biti prioritet. Ipak, ulazak Venere u vaš znak može da nagovesti zaljubljivanje, tako da će vam se mnogo toga dešavati odjednom. Venera ukazuje da ćete biti jedan od najlepših znakova u oktobru, a ujedno i neverovatno privlačni.

Zdravlje – Odlično.

ŠKORPIJA

Posao – Mars u Škorpiji donosi vam, neverovatnu energiju u oktobru, tako da ćete na poslu pokazati ko je “glavni”. Posao će vam biti na prvom mestu u novom mesecu,a sve što budete radili ima šanse da uspe. Pred vama je odličan period za usavršavanje. Napokon izlazite iz konfuzne faze i počinjete da pokazujete svoju dominaciju na radnom mestu.

Ljubav – Venera u Vagi donosi vam tajnu ljubav. Pojedine Škorpije će biti u dilemi između dve osobe. Mars u vašem znaku vam daje moć i strast, tako da ćete lako osvojiti bilo koga ko vam se bude dopadao. Ipak, biće vam privlano sve što je misteriozno i daleko, tako da nećete olako pokazivati svoja osećanja.

Zdravlje – Dobro.

STRIJELAC

Posao – Venera u Vagi donosi vam dobre vesti od prijatelja u vezi sa poslom. Moguće je da “preko veze” dobijete poslovnu šansu koja vam odgovara. Ipak, zbog uticaja Merkura i Marsa iz Škorpije imaćete utisak da ništa nije onako kako izgleda da jeste, pa ćete svoje prave ciljeve želeti da zadržite samo za sebe.

Ljubav – Mars i Merkur u Škorpiji ukazuju na tajnu ljubav ili nekoga ko će potajno gajiti naklonost prema vama. To je misteriozna i zatvorena osoba koja će vam biti jako privlačna. Očekujte poziv za sastanak na mestu zatvorenog tipa. Venera u Vagi donosi vam više druženja i mogućnost da pretvorite jedno prijateljstvo u ljubav.

Zdravlje – Psihološki problemi.

JARAC

Posao – Posao će vam biti primaran u oktobru, ali ćete sve to izdržati sa lakoćom, jer vam više odgovara pozicija Marsa iz Škorpije. Imaćete veliku podršku prijatelja iz senke, koji će podržavati tok vaše karijere. Finansijski gledno imate šanse da ostvarite veliku zaradu kroz nove tehnologije ili veštačku inteligenciju. Oktobar će se pokazati kao stabilniji mesec iako ćete povremeno vagati šta je ispravna odluka na poslu.

Ljubav – Saturn se vratio u Ribe, pa se otvaraju stare teme u odnosima sa partnerom, ali i rodbinom. Vreme je da zatvrite jedno staro poglavlje do februara 2026. godine. Slobodni Jarčevi će baciti oko na jednu ambicioznu osobu sa posla, akoja će im delovati atraktivno. Emotivni ste i setni, ali pokušavate da prikrijete svoja prava osećanja.

Zdravlje – Poboljšanje.

VODOLIJA

Posao – Mars u Škorpiji do 4. novembra donosi vam puno “niskih udaraca” na poslu, tako da ćete imati utisak da ne možete da saznate pravo stanje stvari. Imaćete i tajnih neprijatelja, tako da morate da budete mudri i taktični jer će biti puno povoda za rasprave i neslaganja. Dakle, oktobar vam donosi tenziju na radnom mestu, ali i neočekivane situacije u kojima nećete znati kako da reagujete. Mogućnost dodatnog usavršavanja.

Ljubav – Posao će puno uticati na vaše emotivno raspoloženje, tako da je savet da ne dozvolite da ljudi sa posla diriguju va emotivni status. Slobodne Vodolije će razmišljato o putovanju ili susretu sa osobom iz inostranstva. Zauzete će imati puno rasprava zbog posla i opterećenja dodatnim obavezama.

Zdravlje – Lošije.

RIBE

Posao – Retrogradni Saturn u vašem znaku donosi novu težinu na svim poljima. Stare brige, problemi i prepreke biće propratne manifestacije ovog Saturna do februara 2026. Imaćete puno energije da se borite sa preprekama zbog uticaja Marsa iz Škorpije, ali neće otvoreno pokazivati svoju dominaciju. Očekuje vas stabilizacija na finansijskom planu, jer će neplanirani troškovi nestati.

Ljubav – Merkur u Škorpiji daje vam poseban odnos sa partnerom koji se bazira na poverenju i sudbinskim okolnostima. Povratak Saturna u vaš znak nagovešta emotivno čišćenje, tako da će osobe kojima nije mesto u vašem životu otpasti u narednih nekoliko meseci. Ribe koje žele da rade na prošireje porodice sada to mogu da rade uz podršku Jupitera iz Raka.

Zdravlje – Slabije.

