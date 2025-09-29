Zemlje koje su ukinule prelazak sa ljetnog na zimsko računanje vremena

Mnoge zemlje u svijetu ukinule su ovu praksu, ali evropske zemlje to još nisu učinile.

Danas samo oko 70 zemalja u svijetu još koristi ljetno računanje vremena, dok većina trajno ostaje na standardnom vremenu, prenosi “Fenix magazin”.

Zemlje koje su ukinule promjenu vremena:

Rusija

Od 2014. Rusija trajno koristi takozvano “zimsko vrijeme” (UTC+3) i napustila je ljetno računanje vremena.

Turska

Od 2016. trajno je zadržala ljetno računanje vremena.

Urugvaj

U posljednjih 10 godina prestao je da prelazi na ljetno računanje vremena.

Azerbejdžan

Prekinuo sa praksom pomjeranja sata.

Iran

Takođe ukinuo ljetno računanje vremena.

Jordan

Prestao sa pomjeranjem sata.

Sirija

Ukinula ljetno računanje vremena.

Namibija

Odustala od sezonskih promjena vremena.

Meksiko

Od 2022. većina regija ukinula je ljetno računanje vremena, osim nekih pograničnih područja sa SAD-om.

Brazil

Ukinuo ljetno računanje vremena 2019. godine.

Kina

Uprkos svojoj veličini, koristi jednu vremensku zonu (UTC+8) i ne prelazi na ljetno računanje vremena.

Indija

Ne mijenja vrijeme.

Japan

Ukinuo ljetno računanje vremena 1951. godine.

Južna Koreja

Prestala sa promjenama 1988. godine.

Australija

U državama Kvinslend, Zapadna Australija i Sjeverni Teritorij ne prelazi se na ljetno računanje vremena.

Rasprava u Evropi

Iako se o ukidanju ljetnog računanja vremena raspravljalo u EU posljednjih godina, ono još nije sprovedeno.

Ljetno računanje vremena u Evropi uvedeno je 1973. godine kao odgovor na naftnu krizu i radi uštede energije, da bi se produžio dnevni period svjetla za domaćinstva i privredu. Francuska je bila prva koja ga je uvela, prenosi Nova.

Austrija je to učinila tek 1979. godine zbog administrativnih problema i potrebe za usklađivanjem sa Švajcarskom i Njemačkom, koje su ljetno računanje vremena uvele tek 1980.

Inače, praksa je postojala još tokom Prvog svjetskog rata – od 1. maja do 30. septembra 1916. godine u tadašnjoj monarhiji – ali je tada ukinuta. Novi pokušaj napravljen je između 1940. i 1948. godine, ali nije opstao.

Kada počinje zimsko računanje vremena?

Zimsko računanje vremena počinje posljednje nedjelje u oktobru: ove godine počinje 26. oktobra i tada se kazaljke pomjeraju jedan sat unazad, sa tri na dva sata, prenose Nezavisne.

