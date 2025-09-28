Dnevni horoskop za ponedjeljak, 29. septembar: Ovnove čeka ljubavna drama, a Vage nerešeni problemi iz prošlosti

Ovan

Za vas nije dobar start godine, jer ste sebi postavili veoma nerealne ciljeve. U narednih nekoliko dana morat ćete da riješite tešku situaciju sa partnerom, da rešite kako nastavljate dalje.

Bik

Venera je veoma lepo postavljena i ukazuje na dobre aspekte tokom dana. Ljubavna situacija vam olakšava donošenje poslovne odluke. Dozvolite sebi srecu.

Blizanci

Sreća je u malim stvarima. Do kraja dana to ćete razumijeti kroz odnos sa ljudima na poslu i to posebno kada uvidite svoje rezultate. Vodite računa o mogućim stresovima u krugu porodice.

Rak

Tokom dana bićete veoma ponosni na svoje saradnike i na sve što ste zajedno pokrenuli. Ovo je savršeno vrijeme da se okrenete sebi i konačno shvatite koliko ste srećni što imate odredjene ljude oko sebe.

Lav

Danas ste veoma jasno odredjeni šta nećete a šta želite sa sobom i poslom. Tokom dana od vas se očekuje mnogo više nego što želite da pružite posebno u vezi poslovnih planova. Zdravlje je odlično.

Djevica

Mjesec aktivira polje poslovne saradnje sa osobom u znaku Jarca i to vas čini veoma zadovoljnim. Bićete preokupirani svim nivoima vašeg trenutnog emotivnog stanja zbog negativnog uticaja partnera.

Vaga

Snažno ste emotivno vezani za porodične odnose i to vas može dovesti do jake želje da sve kažete od srca svima. Pokušajte da se mnogo ne uvlačite u neke nerazjašnjene stvari sa starijim članovima porodice. Problemi koje ste godinama gurali pod tepih ćete sada morati da riješite.

Škorpija

Danas nastavljate gdje ste stali po pitanju ljubavi i rješavanje osjećaja krivice. Tvrdoglavo odbijate da se pokrenete u vezi posla i poslovnih planova sa osobom u znaku Djevice.

Strijelac

Danas ste lijeni da bilo šta pokrenete i tokom dana ćete dobiti potvrdu da ste bili u pravu u vezi poslovne odluke. Budite iskreni prema sebi i svojim potrebama.

Jarac

Mjesec pokreće novi ciklus kreativnih potencijala posebno ako se bavite privatnim poslom. Osoba u znaku Device vam je velika poslovna podrška i to vas čini veoma zadovoljnim. Problemi sa zubima.

Vodolija

Bićete veoma dobro raspoloženi zbog uticaja vaseg partnera. On je veoma zadovoljan svojim unutrašnjim stanjem i to pozitivno utiče na vas odnos. Do kraja dana nepovoljna informacija u vezi mogućeg putovanja.

Ribe

Retrogradni Merkur vam stvara utisak da je sve stalo i da ne možete dalje. Sačuvajte određene informacije do kraja dana i vidjet ćete velike pozitivne promjene kod partnera. Zdravstveno stanje je stabilno, piše naj žena.

