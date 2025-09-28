Svaštara

Sedmični horoskop: Prva jesenja napetost stiže kroz posao, odnose i iscrpljeno tijelo

Objavljeno prije 1 sat

Donosimo sedmičnu astrološku prognozu za razdoblje od 28. rujna do 5. listopada 2025. godine.

Ovan

Posao: Početak tjedna donosi napetu situaciju u timu, moguće nesuglasice sa starijim kolegom. U četvrtak vas očekuje kraći razgovor sa šefom oko novog rasporeda.
Financije: Neočekivani trošak u srijedu, moguć kvar u kućanstvu ili popravak automobila.
Ljubav: U subotu vas može iznenaditi poruka od osobe koju niste zaboravili. Zauzeti Ovnovi osjećaju distancu s partnerom.
Zdravlje: Moguće glavobolje zbog nervoze i iscrpljenosti. Pripazite na unos kofeina.

Bik

Posao: U utorak dolazi vijest o mogućoj promjeni u organizaciji rada. Bit će vam ponuđen dodatni zadatak koji nosi veću odgovornost.
Financije: U petak stiže uplata koju dugo očekujete. Sljedeći vikend pogodan je za planiranje većih troškova.
Ljubav: Zauzeti Bikovi trebaju riješiti jednu temu koju partner više ne želi ignorirati. Slobodni ulaze u komunikaciju s osobom iz drugog grada.
Zdravlje: Osjetljiva kralježnica i donji dio leđa. Izbjegavajte napore i nagle pokrete.

Blizanci

Posao: Prvi dani listopada donose promjenu prioriteta. Šef traži da dovršite nešto što je drugi ostavio nedovršeno.
Financije: U subotu vam dolazi ponuda za honorarni angažman. Prihvatite, isplatit će se.
Ljubav: Emotivna zbrka u glavi. Slobodni Blizanci između dvije osobe, a nijedna ne djeluje sigurno.
Zdravlje: Nesanica, nemir, previše misli. Pokušajte s vođenom relaksacijom prije spavanja.

Rak

Posao: Moguća greška iz prošlog tjedna izlazi na vidjelo u srijedu. Ne poričite, već preuzmite odgovornost.
Financije: Trošak vezan uz dom u ponedjeljak. Savjet: ne kupujte na brzinu.
Ljubav: Partner pokazuje znakove nezadovoljstva, vi se povlačite. Potreban je konkretan razgovor do kraja tjedna.
Zdravlje: Osjetljiv želudac i probavni sustav. Birajte lakšu prehranu i izbjegavajte prejedanje navečer.

Lav

Posao: U četvrtak vas očekuje poslovni sastanak na kojem će se odlučivati o vašoj ulozi u novom projektu. Budite spremni.
Financije: Dolazi prilika za kratkoročnu dodatnu zaradu, ali uključuje i žrtvovanje slobodnog vremena.
Ljubav: Flert na poslu dobiva novu dimenziju. Ako ste zauzeti, pazite da ne prijeđete granicu.
Zdravlje: Iscrpljenost zbog previše društvenih aktivnosti. Tijelu treba više sna.

Djevica

Posao: Utorak i srijeda donose nagomilane zadatke. Pokušajte delegirati barem dio posla, inače ćete izgorjeti.
Financije: U četvrtak se otvara mogućnost ulaganja. Tražite savjet prije odluke.
Ljubav: Partner vam zamjera emocionalnu distancu. Vikend je pravo vrijeme za otvaranje i iskren razgovor.
Zdravlje: Bolovi u želucu i napetost u ramenima. Potrebna vam je promjena ritma.

Vaga

Posao: Početak tjedna donosi priliku za suradnju s osobom izvan vašeg uobičajenog tima. Pristupite joj otvoreno.
Financije: Neočekivani manji dobitak sredinom tjedna. U subotu mogući troškovi zbog putovanja.
Ljubav: Netko iz prošlosti pokušava obnoviti kontakt, ali vi niste sigurni što želite. U vezi raste pritisak zbog neizgovorenih očekivanja.
Zdravlje: Glavobolja i nesanica ako ne prestanete analizirati sve što se događa.

Škorpion

Posao: Srijeda donosi sukob mišljenja na radnom mjestu. Ako reagirate preburno, situacija se može pogoršati.
Financije: Priljev novca krajem tjedna, ali i neočekivani trošak. Budite oprezni s online kupovinom.
Ljubav: Moguće ljubomorne scene, posebno ako ste nejasni u komunikaciji. Samci ulaze u napetu, ali intrigantnu vezu.
Zdravlje: Psihički padovi i iscrpljenost. Vrijeme je da ozbiljno razmislite o odmoru.

Strijelac

Posao: Bit ćete pozvani da vodite manji tim ili projekt. Ako prihvatite, otvorit će vam se nova vrata.
Financije: Veliki planovi, ali budžet još nije spreman. Pričekajte drugu polovicu listopada.
Ljubav: Osoba koja vas intrigira nije spremna za ozbiljno. Ako ste zauzeti, očekujte otvoreni razgovor o povjerenju.
Zdravlje: Umor u nogama i osjetljivost na vremenske promjene. Više kretanja će pomoći.

Jarac

Posao: U ponedjeljak vas očekuje važna odluka, a ostatak tima ovisi o vašoj procjeni.
Financije: Ulaganje koje planirate još nije sigurno. Ovaj tjedan izbjegavajte rizične poteze.
Ljubav: Partner osjeća da niste emocionalno prisutni. Slobodni Jarci se povlače i ne odgovaraju na poruke.
Zdravlje: Bolovi u donjem dijelu leđa i nedostatak energije. Poslušajte tijelo.

Vodenjak

Posao: U srijedu vas očekuje promjena plana. Nešto što ste dugo planirali sada se pomiče.
Financije: Mogući neočekivani trošak u vezi obiteljskih obveza. U petak se javlja prilika za dodatnu zaradu.
Ljubav: Bivši partner se ponovno javlja. Nudi kavu, ali planira više od toga.
Zdravlje: Psihički umor i potreba za izolacijom. Ograničite kontakte i poštedite se pretjeranih stimulacija.

Ribe

Posao: Ovaj tjedan vam dolazi ponuda koja će vas zaintrigirati, ali i uznemiriti. Odgovor nije hitan, promislite.
Financije: U četvrtak vam dolazi priljev koji ste već otpisali. Moguće manje ulaganje u osobni razvoj.
Ljubav: Emocionalna nestabilnost. Partner osjeća da ste distancirani. Samci osjećaju nostalgiju za starim vezama.
Zdravlje: Osjetljivost dišnog sustava. Pripazite na promjene vremena i izbjegavajte prehladu.


