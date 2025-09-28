Horoskop totalnog razotkrivanja: Škorpion prvo napada pa onda sluša, Rak ne može živjeti bez patnje

Ribe su same sebi prokletstvo. Slabo kontaktiraju s realnošću pa stalno upadaju u nezgodne situacije. Dosadni Bik sam sebi stvara problem da bi razbio monotoniju, a nerealni Rakovi ne mogu preživjeti bez patnje i boli.

Svima nam, u nekim razdobljima života, izgleda kao da smo rođeni pod nesretnom zvijezdom…

Ovan

Zapinje za neosvojive tvrđave i ne priznaje poraz dok se kompletno psihički ne uništi. Ovan želi sve i odmah. Čekanje ga strašno zamara, a taktika mu je misaona imenica.

Ne priznaje pogreške ni za živu glavu, a rijetko išta i nauči iz njih. Nesretan je kada nema nikoga da mu se divi i voli one ljude koji vole njega.

Sebičan je i napadan i nikada ne daje cijelog sebe. Ide glavom kroz zid i rijetko misli o posljedicama svojih postupaka pa se često čudi kada se sve nevolje ovog svijeta sruče baš njemu na glavu. Ipak, ima debele rogove da ga štite (i debelu kožu).

Bik

On je poprilično zadovoljan sobom i svojim životom, sve dok se u njega ne umiješaju drugi ljudi. Samozadovoljan, šutljiv, dosadan, on samom sebi stvara probleme da razbije monotoniju.

A kada problemi nastanu, pretvara se u manijaka, koji neuračunljivo vitla svim što mu padne pod ruku i sipa bijes na sve, bez razlike, a osobito na one koji su mu najmanje krivi.

Bio bi savršeno sretan, kada ne bi bilo drugih ljudi da mu dižu tlak. Sjedio bi na vrhu svog brdašca i mirisao cvijeće, obavljao svoje svakodnevne rituale … Sve dok ne bi umro od dosade.

Blizanci

Blizanci vrijede za prevrtljivce i dvolične ljude s dvostrukim standardima. Odlikuje ih radoznalost i inteligencija, ali i neozbiljnost, neodgovornost, nedostatak koncentracije i nervoza.

Često život doživljavaju kao igru, pa ostaju nezreli do starosti. Pri tome se često ponašaju onako kako misle da bi trebali, a ne onako kakvi uistinu jesu.

Prema drugima se često odnose površno i bježe od svake ozbiljnosti. Guraju probleme daleko od očiju, da bi im se onda oni vratili kada najmanje očekuju, poput bumeranga. Kada na svojoj koži osjete onu istu pravdu koju okolo siju drugima, proklinju sve sile svemira i mraka što su se uopće rodili.

Rak

Rakovi su previše osjetljivi i nerealni. Često bez neke vidne potrebe na sebe uzimaju ulogu žrtve, jer kroz patnju doživljavaju zadovoljstvo i katarzu.

Zbog svoje nesigurnosti i neodlučnosti često ne uspijevaju ostvariti svoje snove i ciljeve, pa su zbog toga još više tužni. Nisu spremni ni da previše rade kako bi postigli uspjeh, jer im sve brzo dosadi.

Od drugih očekuju da im posvećuju punu pažnju. Sve manje od toga smatraju tuđom nebrigom i neosjetljivošću. Možda je ovo znak koji se najčešće pita zašto je toliko baksuzan. Zapravo njegova patnja i nema neki realan temelj. Rak to shvaća tek onda kad naiđu pravi problemi.

Lav

Lav mora dominirati. Ne trpi prigovore i kritiku, jer smatra da je savršen, nepogrešiv i zasluženo u centru pažnje. Pošto imaju grandiozne planove i želje, kao i kompeks više vrijednosti, Lavovima se lončići često polupaju o najobičnije životne situacije.

Ukoliko ne postignu nešto zaista veliko, cjelokupan svoj život će promatrati kao promašen, a sebe za baksuzne, što nisu uspjeli ostvariti svoje potencijale.

Za svoje neuspjehe okrivljivat će situaciju, politiku, stanje u znanosti, roditelje, prijatelje … sve osim samih sebe. I bit će vrlo drski.

Djevica

Djevice su vješte u rješavanju tuđih problema i savjetovanju, ali same sebi ne znaju pomoći. Kada su nervozne, one ribaju, glancaju, čiste, poliraju, pa im je životni prostor toliko sterilan da se gosti osjećaju pomalo neugodno, napeto i neudobno. Sklone su da sve uredno u životu pakiraju po ladicama, etiketiraju, sortiraju, a kad se nešto tome opire, upadaju u paniku.

Njih život konstantno neugodno iznenađuje. Taman su sve sredili, a na tepih se prospe čaša vina. Taman su vas uglavili u svoj emotivni kompas, a vi ste učinili nešto neočekivano i sada ponovno moraju sve da ispituju, imenuju …

Cijeli život im je ispravljanje nekih krivih drina pa se često pitaju što su bogu zgriješile da ih snađe takva sudbina.

Vaga

Ono što Vagu najviše žulja i grize je nepravda. Uočavaju je svuda oko sebe, a često je osjećaju i na svojoj koži i uvijek postoji nešto što im remeti mir i sreću. Spadaju u one ljude koji prvo lanu, pa onda razmisle i razmišljaju potom danima kako su mogle postupiti i što bi bilo da je bilo … prijaju im lijepi ljudi i luksuzne stvari. Izgled im je vrlo bitan, tako da se nikada ne mire sa znakovima starenja.

To je za njih jedna od najvećih nepravdi svijeta. Iznimno vole igrati detektiva, da razotkrivaju prevare, demaskiraju lažove i prevarante, samo je problem u tome što sve osobno shvaćaju.

Za njih je i sama činjenica da postoje loši ljudi osobna uvreda. Kada rješavaju tuđe probleme, one ih doživljavaju kao svoje. Smatraju sebe empatom, ali je veliko pitanje koliko su uopće u stanju izaći iz svog svijeta i sagledati stvari drugačije.

Škorpion

Osvetoljubivi i prgavi Škorpion prvo napada, pa tek onda možda može i da vas sasluša. Svoje probleme on rješava sam, bez ičije pomoći.

Ne zanima ga tuđe mišljenje, a kamoli kritika. Strastven, posesivan, posvećen, inteligentan i uporan, Škorpion će otići i na kraj svijeta, ako misli da je to potrebno za postizanje nekog cilja.

Prema slabijima nema milosti. Čitav život živi kao da je u nekakvom ratu. Sve je neprekidna borba, nevolje su uvijek očekivane i tko to ne može izdržati, ne zaslužuje ni živjeti. Problem je samo što ponekada i sam može biti žrtva vlastitog otrova.

Strijelac

On se prepušta životu da ga nosi. Ne voli planirati, ali skoro uvijek mu se rješenje problema nekako spontano nametne. Pošto je sklon da slijepo vjeruje ljudima, često mu se događa da bude iskorišten i prevaren.

Život je za njega jednostavno toliko veći od bavljenja sitnim dušama i pitanjem što tko misli. Kada jednom prozre muljatore, Strijelac prekida svaki kontakt i izbacuje ih iz svog života.

Iako ne planira, um Strijelca je uvijek usmjeren na budućnost. Koliko god da je zabavan, neovisan i boem, on gotovo nikada ne uživa u miru sadašnjeg trenutka, već brine što će biti sutra. Ako je sada sretan, on se brine hoće li biti sretan i sutra. To je taj crv koji mu nikada ne da do kraja buti sretan.

Jarac

Tvrdoglavi, uporni Jarčevi nikada ne vole pričati o svojim problemima. Užasavaju se od same pomisli da poneka moraju zatražiti pomoć.

Do visokih položaja u društvu i poslu uglavnom dolaze vlastitim snagama, ali ljudima djeluje hladno i nezainteresirano, jer nerado pokazuju osjećaje.

Uživaju u nadmudrivanju i dobiju kompleks kada vide da netko drugi ima nešto što oni silno žele, a nemaju. Onda sve svoje snage uprežu da budu bolji, a u stvari ispadaju nevjerojatni baksuzi. Samouvjerenost i nepažnja u odnosu s ljudima ih može skupo koštati.

Vodenjak

Vodenjaci su humani, odani i nesebični. Koliko god da su ovo dobre osobine, u njihovom slučaju one se često obiju o glavu.

Ne podnose licemjerje i čvrsto se drže principa, ponekad čak i protiv samih sebe. Prema sebi su čak i najstroži.

Rado će vam posuditi pare, pa makar iz fonda za crne dane, jer za njih novac nema pretjeranu vrijednost. A kada bez njega ostanu, kukaju zbog zle sudbine i mole Boga da im da malo više sreće.

Ribe

Ribe su same sebi prokletstvo. Slabo kontaktiraju s realnošću pa stalno upadaju u nezgodne situacije. Na negativne životne okolnosti reagiraju burno i neuračunjivo.

One u svojoj glavi imaju zacrtano kako njihov život treba izgledati i kako bi savršen svijet trebao funkcionirati. U tome im se realnost stalno opire…

Kada se nađu pred problemom koji se teško rješava, uvijek će na silu pokušati problem dovući na svoj teritorij, u svoj svijet u kojem vladaju drugačiji zakoni fizike, matematike, duhovnosti …

Ovo je posebno izraženo kada su pod utjecajem emocija.

besnopile

Facebook komentari