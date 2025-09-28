Financijski horoskop od 29.9. do 5.10.: Djevice ulaze u razdoblje stagnacije, Vage otkrivaju novi izvor prihoda

Rakovi, ovaj tjedan naglašava važnost posvećivanja detaljima, jer se iza njih često krije rješenje financijskih problema. Poteškoće bi mogle biti povezane s raspoloženjem i unutarnjim mislima – negativan utjecaj Venere može vas izbaciti iz ravnoteže. Djevice, energetski gledano, cijeli tjedan djeluje pomalo statično, što može usporavati poslovne i financijske procese. Ne dopustite da tuđi savjeti upravljaju vašim odlukama – sada je vrijeme da se oslonite na vlastiti razum i unutarnji osjećaj.

Posljednji dani rujna/septembra i sami početak listopada/oktobra donose dinamične i intenzivne promjene na financijskom planu. Ovaj tjedan bit će obilježen utjecajem Marsa u Škorpionu, što mnogim horoskopskim znakovima otvara prilike za poslovne aktivnosti, značajnije transfere novca pa čak i spontane kupnje.

Ipak, astrolozi upozoravaju da je potreban poseban oprez pri potpisivanju financijskih dokumenata i donošenju ishitrenih odluka.

Ovo je razdoblje u kojem se isplati posvetiti rutinskim zadacima, rješavanju uobičajenih problema i smirenom pristupu svakodnevici. Oni koji žele poboljšati svoj novčani tok trebaju se osloniti na zakon supstitucije u poslovnim i osobnim odlukama, jer upravo on postaje ključan u ovom razdoblju.

Ovan

Za Ovnove je ovo tjedan u kojem će neopravdani rizici lako dovesti do nesporazuma i pogrešnih poteza, kako na poslu tako i u financijama.

Najvažnije je ostati priseban i koristiti zdrav razum – upravo će to pomoći da izbjegnete nepotrebne gubitke i povećate produktivnost.

Mogućnosti za financijski uspjeh postoje, ali astrolozi savjetuju oprez i suzdržanost.

Posebno se preporučuje da ne slušate savjete nepoznatih osoba jer bi vas to moglo dovesti u situaciju da postanete meta prevaranata ili nepoželjnih glasina.

Bik

Bikovi će ovog tjedna morati preispitati svoja uvjerenja i osloboditi se ograničavajućih obrazaca koji im stoje na putu do većeg prosperiteta.

Povoljno je razdoblje za financijske transakcije, posebice one koje se odnose na pomaganje bliskim osobama.

Energija vikenda donijet će vam novi val snage i mogućnost da otkrijete svježe prilike.

Vaša vedrina i unutarnja stabilnost bit će presudne – one će vam pomoći da lakše riješite financijske izazove i privučete obilje.

Blizanci

Za Blizance se otvara vrijeme novih prilika koje se neće ponoviti, stoga ih je važno prepoznati i iskoristiti.

Mnogi će shvatiti da su do sada išli u pogrešnom smjeru, no to ne treba shvaćati tragično – stečeno iskustvo sada postaje dragocjen temelj za buduće uspjehe.

Početak mjeseca donosi dobar trenutak za kupovinu, no Venera može potaknuti impulzivne odluke.

Zato pripazite da emocije ne upravljaju vašim novčanim izborima.

Rak

Rakovi će do većeg uspjeha i stabilnosti doći kroz disciplinu, organiziranost i dosljednost.

Ovaj tjedan naglašava važnost posvećivanja detaljima, jer se iza njih često krije rješenje financijskih problema.

Poteškoće bi mogle biti povezane s raspoloženjem i unutarnjim mislima – negativan utjecaj Venere može vas izbaciti iz ravnoteže.

No, uz ustrajnost i vjeru u sebe, Rakovi će moći ispraviti pogreške i vratiti kontrolu nad svojim financijama.

Lav

Lavovi bi se mogli osjećati izgubljeno i nesigurno oko toga kojim putem krenuti dalje.

To je sasvim prirodno u trenucima traženja novih ciljeva i smjera.

Mars u Škorpionu može potaknuti želju za neplaniranim odmorom ili bijegom od rutine.

Novac slobodno možete trošiti na putovanja, zabavu ili obnovu garderobe – upravo takva ulaganja sada vam donose zadovoljstvo i novu energiju.

Djevica

Djevice bi trebale ostati vjerne provjerenim metodama i izbjeći iskušenje traženja prečaca.

Energetski gledano, cijeli tjedan djeluje pomalo statično, što može usporavati poslovne i financijske procese.

Ipak, iskustvo i intuicija bit će vam najbolji saveznici.

Ne dopustite da tuđi savjeti upravljaju vašim odlukama – sada je vrijeme da se oslonite na vlastiti razum i unutarnji osjećaj.

Ako ciljevi ostanu realni i racionalni, rezultati neće izostati.

Vaga

Mars u Škorpionu Vagama donosi jasniju perspektivu i nova saznanja.

Početak mjeseca mogao bi biti obogaćen vijestima koje će vas motivirati da ostvarite planove i otplatite dugove.

Vrijeme je i za ispunjavanje radnih obveza te pronalazak novih izvora prihoda.

Mnoge Vage otkrit će kako pretvoriti svoje hobije u profitabilne projekte.

Da bi uspjele, važno je analizirati vlastite postupke i pronaći pogreške koje je potrebno ispraviti.

Škorpion

Škorpioni imaju priliku preokrenuti svoj financijski život i otkriti svoje pravo mjesto.

Zvijezde vas podržavaju da postanete lideri, no taj trenutak dolazi tek kada jasno definirate što želite i što ste spremni žrtvovati.

Snažne negativne emocije sada mogu ometati vaš napredak, stoga je važno distancirati se od svega što vas odvlači od posla.

Usredotočenost i emocionalna ravnoteža ključ su uspjeha.

Strijelac

Za Strijelce se financijske prepreke pokazuju kao prolazne.

Već prema kraju tjedna situacija se može znatno poboljšati.

Zato se ne preporučuju nagle promjene ni drastične odluke.

Najvrijednija investicija sada je zdravlje.

Uložite u pravilnu prehranu, fizičko blagostanje ili oslobađanje od loših navika.

Možda će upravo kupnja knjige o zdravlju ili odlazak na putovanje postati najbolji dar sebi.

Jarac

Jarci će ovog tjedna pronaći novu snagu i energiju za prevladavanje prepreka.

Iako planeti donose određenu mirnoću, financijski sektor može doživjeti neočekivane pozitivne pomake.

Novac bi mogao stići iznenada – kroz vraćeni dug, bonus, dobitak ili slučajan pronalazak.

Ako se pojave izazovne situacije, pozitivan stav i pridržavanje plana pomoći će vam da sve preokrenete u svoju korist.

Vodenjak

Vodenjaci bi trebali pronaći pravu ravnotežu između rada i odmora.

Pretjerani napor sada vodi do gubitka koncentracije i smanjenja učinkovitosti.

Osim toga, savjetuje se da odvojite privatni život od poslovnog – miješanje emocija i financija neće donijeti dobar ishod.

Vaša intuicija ovih dana radi posebno snažno, stoga vjerujte unutarnjem glasu pri donošenju odluka.

Ribe

Ribe bi trebale koristiti svoju bogatu maštu i sposobnost vizualizacije kako bi privukle veće prihode.

Ovo nije razdoblje za ubrzane poteze, već za fokus na najvažnije zadatke i odmjeren rad.

Umjerene kupnje donijet će vam sreću i podići raspoloženje, osobito ulaganja u odjeću, tehniku ili predmete za dom.

Kreativni pristup i smirenost bit će vaši najveći saveznici.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

