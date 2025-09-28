Četiri horoskopska znaka koja će u listopadu/oktobru 2025. privući bogatstvo i financijski uspjeh

Iako će listopad/oktobar mnogima donijeti izazove zbog slabog Merkura u Škorpionu, energija Marsa i Venere pružit će mogućnosti onima koji znaju iskoristiti prilike. Četiri znaka će posebno profitirati, ali i svi ostali mogu osjetiti poboljšanje ako budu pažljivo upravljali svojim resursima.

Sredina jeseni 2025. donosi priliku za novi početak, zatvaranje starih poglavlja i oslobađanje od financijskih tereta. Iako će mnogi osjetiti olakšanje i mogućnost napretka, zvijezde posebno naglašavaju četiri horoskopska znaka kojima će upravo listopad/oktobar donijeti najviše izgleda za rast, izobilje i ostvarenje dugoročnih ciljeva.

Prema astrološkim pokazateljima, listopad/oktobar neće biti jednostavan kada je riječ o poslu i novcu. Razlog tome leži u položaju Merkura – planeta koji tradicionalno upravlja financijama i poslovnim procesima. Merkur će se u ovom periodu kretati kroz znak Škorpiona, gdje se osjeća slabo pa se opća klima može doimati usporeno i neizvjesno.

Međutim, snaga drugih planeta unijet će ravnotežu. Mars i Venera bit će iznimno jaki, a upravo Mars, planet akcije i odlučnosti, bit će ključan za uspjeh u praktičnim poslovima, financijama i svakodnevnim izazovima.

Oni znakovi kojima je Mars prirodno važan ili koji su pod njegovim snažnim utjecajem, imat će najveće šanse za proboj. Astrolozi ističu četiri znaka kojima će listopad/oktobar biti posebno naklonjen.

Ovan – vrijeme za povišicu i novi zamah

Pripadnicima znaka Ovna listopad/oktobar donosi snažnu podršku planeta, posebno na polju karijere. Mars, njihov vladar, aktivirat će energiju i donijeti priliku za napredovanje. Mnogi Ovnovi mogu očekivati rast prihoda, povišicu ili dodatne izvore zarade.

Savjet je jasan – usredotočite se na svoj posao i pokažite odgovornost. Ustrajnost će biti nagrađena, a rezultati će doći brže nego što mislite.

Sredinom mjeseca dodatnu potporu donosi i Pluton, koji završava svoje retrogradno kretanje. Njegova energija otvorit će put prema novim načinima zarađivanja i pomoći Ovnovima da postignu stabilniji financijski položaj.

Škorpion – ulaganja koja donose dugoročnu dobit

Škorpioni će u listopadu/oktobru osjetiti da im planeti idu u prilog, posebno kada je riječ o novcu. Iako Merkur u njihovom znaku djeluje slabije, drugi utjecaji nadoknađuju tu energiju. Mogući su značajni uspjesi u ulaganju i kupnji.

Ako se odlučite na ozbiljnije financijske korake, poput ulaganja u imovinu ili vrijedne projekte, rezultati će se pokazati u budućnosti.

Listopad/oktobar može biti odličan trenutak za pametne i dobro odmjerene odluke. Ipak, važno je ostati realan i ne oslanjati se na „čuda preko noći“. Najveća dobit dolazi onima koji zadrže objektivnost i strpljenje.

Strijelac – nagrada za trud i ulaganje u znanje

Za Strijelce je listopad/oktobar mjesec u kojem dolazi zaslužena nagrada za trud i marljivost. Astrolozi savjetuju ulaganje u profesionalni razvoj – tečajevi, edukacije i nova znanja donijet će dugoročne koristi. To je vrijeme da investirate u sebe i proširite horizonte.

Trošenje na samorazvoj ili korisne projekte pokazat će se puno boljom opcijom od impulzivne potrošnje na kratkotrajne užitke. Za one Strijelce koji su skloni odgađanju i pasivnosti, financijska sreća neće doći sama od sebe.

No, ako pokažete spremnost na rast i samousavršavanje, planeti će vas snažno podržati.

Jarac – najveći pobjednici mjeseca listopada/oktobra

Jarci će u listopadu/oktobru biti među najsretnijim znakovima kada je riječ o financijama. Njihova ambicija, disciplina i neumornost sada dolaze do izražaja. Planetarne energije otvaraju im vrata za ozbiljan proboj na poslovnom i financijskom planu.

Ovo je mjesec u kojem trebate preuzeti ono što vam pripada. Puni ste snage i odlučnosti, iako vam se možda ne čini da je tako – ali rezultati će biti vidljivi i vrlo konkretni.

Jarci mogu računati na uspjeh u karijeri, rast prihoda i značajno jačanje svoje pozicije.

Stručnjaci savjetuju da uvijek imate na umu osnovna pravila privlačenja novca: budite disciplinirani, ulažite u znanje, ne rasipajte energiju na nebitno, održavajte zahvalnost i koristite energiju svjesno. Upravo ta kombinacija truda i unutarnjeg stava određuje koliko ćete privući izobilja.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

