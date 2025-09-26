Kako da vam kuhinja uvijek bude blistavo čista

Zato je posebno važno da bude uredna i čista. Iako se čišćenje ponekad čini kao beskonačan posao, uz nekoliko praktičnih navika i trikova kuhinja može uvijek izgledati blistavo.

1. Čistite u hodu

Najbolje pravilo za urednu kuhinju je da ne dozvolite da se nered nagomila. Dok čekate da se ručak skuva, operite posuđe, prebrišite radnu površinu ili posložite namirnice. Male akcije sprječavaju velike gomile nereda.

2. Radne površine bez mrlja

Pultovi i radne ploče najviše trpe tokom kuvanja. Nakon svake pripreme hrane prebrišite ih vlažnom krpom i blagim sredstvom za dezinfekciju.

Prirodna kombinacija vode, sode bikarbone i malo sirćeta odlična je za uklanjanje masnoće i bakterija.

3. Sudoper kao ogledalo kuhinje

Sudoper je mjesto koje se najbrže prlja, pa ga je potrebno redovno čistiti.

Nakon pranja posuđa isperite je vrućom vodom i prebrišite suvom krpom da ne ostanu fleke od kamenca.

Jednom sedmično koristite limun ili sirće za dodatni sjaj i svježinu.

4. Posebna pažnja aparatima

Rerna, frižider i aspirator zahtijevaju redovno održavanje. Masnoća na aspiratoru i šporetu može biti uporna, ali mješavina sode bikarbone i malo vode pravi čuda.

Frižider perite jednom mjesečno i obavezno bacite namirnice kojima je istekao rok.

5. Podovi i ormarići

Pod u kuhinji treba prati barem nekoliko puta sedmično, jer skuplja mrvice i masnoće.

Ormariće spolja obrišite mekanom krpom, a unutrašnjost jednom u par mjeseci detaljno očistite i organizujte.

6. Organizacija je pola posla

Kada sve ima svoje mjesto – začini, pribor, posude – kuhinja djeluje urednije, a čišćenje je brže.

Organizatori za fioke i kutije za hranu mogu značajno olakšati održavanje, prenose “Vijesti“.

*Dosljednost je ključ. Ako svakog dana odvojite samo desetak minuta za brzo sređivanje, vaša kuhinja uvijek će izgledati blistavo i svježe – a boravak u njoj biće pravo zadovoljstvo.

