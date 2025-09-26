Horoskopski znakovi koji nikad ne govore istinu

Zvijezde nam otkrivaju da pojedini znakovi imaju sklonost laganju, bilo da žele izbjeći sukob, prikazati se u boljem svjetlu ili jednostavno zadržati kontrolu.

Iako njihove namjere ne moraju uvijek biti loše, zbog toga ih drugi često doživljavaju kao neiskrene.

Blizanci

Blizanci su poznati po tome da lako mijenjaju priču ovisno o tome kome govore. Njihova sposobnost prilagodbe čini ih vještima u izbjegavanju istine.

Ponekad će iskriviti činjenice samo da bi zadržali pažnju ili ostavili bolji dojam. Iako njihove laži često djeluju bezazleno, zbog njih im drugi teško vjeruju u potpunosti.

Škorpije

Škorpije su tajnovite i rijetko otkrivaju svoje prave namjere. Oni često biraju što će reći, a što prešutjeti, pa ih je teško pročitati. Njihovo skrivanje informacija može izgledati kao laž, iako je zapravo način da zadrže kontrolu nad situacijom. Kada žele zaštititi svoje emocije, skloni su manipulisati istinom. Upravo ta zatvorenost često im donosi reputaciju neiskrenih.

Ribe

Ribe se često služe lažima kako bi izbjegle neugodne situacije ili sukobe. Njihova osjetljiva priroda tjera ih da kažu ono što drugi žele čuti, čak i kada to nije istina.

Iako ih pokreće želja da zaštite sebe i druge, zbog toga mogu izgledati nepouzdano.

Njihova sklonost bijegu od stvarnosti čini ih jednim od znakova koji najčešće izbjegavaju govoriti istinu, prenosi Index.

