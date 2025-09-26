Ova 4 znaka će 1. oktobra uhvatiti sreću za rep: Astrologinja ajavljuje talas uspjeha i šansu života

Najpoznatija ruska astrologinja Tamara Globa skreće pažnju na datum koji, prema njenim riječima, može promijeniti tok sudbine – 1. oktobar. Tada će se odigrati rijedak astronomski događaj, snažan energetski talas koji otvara vrata sreće, uspjeha i emotivne ravnoteže.

Globa tvrdi da od 1. oktobra planete ulaze u savršenu harmoniju – Venera u Raku, uz podršku Urana u Biku i Neptuna u Ovnu, stvaraju moćan kosmički uticaj.

1. Blizanci

Spremite se za neočekivane finansijske dobitke! Uran aktivira vaše polje prihoda, pa su mogući povratak starog duga, iznenadni bonus ili čak potpuno novi izvor zarade. Sve što ste mislili da je izgubljeno sada se može vratiti.

Savjet astrologa: obratite pažnju na neobične ideje i prelistajte stare papire, ugovore ili dokumente – upravo tamo se krije zaboravljena prilika koja može donijeti preokret.

2. Bik i 3. Rak

Ovo je vrijeme kada vaši skriveni talenti izlaze na vidjelo! Venera donosi okolnosti u kojima ćete biti prepoznati, cijenjeni i nagrađeni. Ako imate projekat u glavi, sada ga predstavite. Ako već dugo razmišljate o promjeni posla, pravi je trenutak da obnovite CV ili pokrenete razgovor s važnim osobama. Čak i hobi ili mala vještina, koju ste možda podcjenjivali, sada se mogu pretvoriti u profit.

Poruka za vas: zasijajte i pokažite svijetu šta zaista znate i umijete.

4. Ribe

Ulazite u period emotivnog pročišćenja i unutrašnjeg mira. Neptun otvara vrata za iskrene razgovore, oprost i dublje povezivanje s najbližima. Ovo je prilika da skinete emotivni teret s duše i oslobodite se starih rana.

Najvažniji zadatak za Ribe: iskrenost – prvo prema sebi, a onda i prema drugima. Ako otvorite srce, dobit ćete razumijevanje i novu snagu za dalje, prenosi Novi.

