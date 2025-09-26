Ne odgovarajte na ovo pitanje policajca

Zamislite da se vozite kući ne sluteći, a onda ugledate policijski automobil sa sirenom i upaljenim svjetlima iza vas, signalizirajući vam da se zaustavite. Noćna mora!

Ako ste vozili prebrzo ili slali poruke tokom vožnje, možda razumijete zašto ste zaustavljeni, ali ako ne, vjerovatno ste nervozni i zbunjeni. Bojite se da ćete učiniti ili reći nešto pogrešno. I zaista nije nimalo bezazleno kako se ponašate ili kako odgovarate na pitanja policajca.

Na ovo je nedavno ukazao britanski advokat Nasir Hafezi, koji sa svojim pratiocima na društvenim mrežama dijeli pravne savjete i trikove. Njegovi TikTok videi imaju milione pregleda, a jedan od njih je posebno rezonantan – otkrio je koje pitanje saobraćajne policije može biti pravna zamka i stoga nikada ne bi trebalo biti odgovoreno.

Hafezi upozorava: “Kada vas policajac zaustavi i pita: ‘Znate li zašto sam vas zaustavio?’, nikada nemojte tačno odgovoriti ako ne znate za šta vas optužuje”.

Na prvi pogled, pitanje djeluje nevino, zbog čega mnogi vozači instinktivno priznaju neki prekršaj. Ali tu leži zamka, prenosi Metropolitan.

“Ako ne možete čitati misli, ne možete znati šta policajac misli u tom trenutku. Pa zašto biste nagađali i opterećivali se bez razloga?“, objašnjava advokat.

Ako vozač ponudi objašnjenje, postoji rizik da će nenamjerno priznati više prekršaja nego što je policajac ikada primijetio ili za što je imao dokaza.

“Zamislite da kažete: ‘Zato što sam prošao kroz crveno svjetlo’ ili ‘Zato što sam prebrzo vozio’. Policajac vas možda uopće nije zaustavio zbog toga, ali ste upravo priznali dodatne prekršaje”, upozorava Hafezi.

Dakle, najbolji savjet advokata je da ostanete mirni, budete pristojni i, na kolokvijalan način, ponašate se malo glupo, čak i ako znate šta nije u redu. Jednostavno recite: “Molim vas, recite mi”.

Ovo će ohrabriti policajca da navede tačan razlog zaustavljanja. Izbjeći ćete nepotrebna priznanja i biti u boljoj poziciji da dalje razgovarate o mogućem prekršaju.

Facebook komentari