Ove zemlje su ukinule prelazak s ljetnog na zimsko računanje vremena

Promjena zimskog i ljetnog računanja vremena se ukida. Širom svijeta samo oko 70 zemalja još uvijek koristi ljetno računanje vremena, dok većina trajno ostaje na standardnom vremenu.

Koje zemlje su zadržale ljetno, a koje zimsko računanje vremena?

Rusija – Od 2014. godine Rusija trajno koristi takozvano “zimsko vrijeme” (UTC+3) i napustila je ljetno računanje vremena.

Turska – Turska je 2016. godine trajno je zadržala ljetno računanje vremena.

Urugvaj – Urugvaj je prestao prelaziti na ljetno računanje vremena u posljednjih deset godina.

Azerbajdžan – Azerbajdžan je prestao mijenjati ljetno računanje vremena.

Iran – Iran je također prestao mijenjati ljetno računanje vremena.

Jordan – Jordan je prestao mijenjati ljetno računanje vremena.

Sirija – Sirija je ukinula ljetno računanje vremena.

Namibija – Namibija je ukinula sezonske promjene vremena.

Meksiko – Od 2022. godine većina regija u Meksiku ukinula je ljetno računanje vremena, s izuzetkom nekih pograničnih područja sa SAD-om.

Brazil – Brazil je ukinuo ljetno računanje vremena 2019. godine.

Kina – Unatoč svojoj veličini, Kina koristi jednu vremensku zonu (UTC+8) i ne prelazi na ljetno računanje vremena.

Indija – Indija ne mijenja ljetno računanje vremena.

Japan – Japan je ukinuo ljetno računanje vremena 1951. godine.

Južna Koreja – Južna Koreja prestala je mijenjati ljetno računanje vremena 1988. godine.

Australija – U Australiji, države Queensland, Zapadna Australija i Sjeverni teritorij ne prelaze na ljetno računanje vremena.

Rasprava u Europi

Iako se ukidanje ljetnog računanja vremena raspravljalo u EU posljednjih godina, ono još nije provedeno. Ljetno računanje vremena uvedeno je u Europi 1973. godine kao odgovor na naftnu krizu i s ciljem uštede energije. Pomak vremena trebao je dobiti sat dnevnog svjetla za kompanije i domaćinstva. Francuska je bila prva koja je to učinila.

Austrija se odlučila uvesti ga tek 1979. zbog administrativnih problema i želje za usklađivanjem prometa sa Švicarskom i Njemačkom. Ove dvije zemlje nisu uvele ljetno računanje vremena sve do 1980.

Međutim, ljetno računanje vremena već se prakticiralo u alpskoj republici tokom Prvog svjetskog rata. Godine 1916. primjenjivalo se u monarhiji od 1. maja do 30. septembra, ali je tada ukinuto. Drugi – na kraju neuspješan – pokušaj učinjen je između 1940. i 1948. godine, pišu austrijski mediji.

Prelazak na zimsko računanje vremena

Zimsko računanje vremena počinje zadnje nedjelje u oktobru: 26.10.2025. i tada pomičemo kazaljke na satu jedan sat unatrag s 3:00 na 2:00 sata, prenosi Fenix magazin.

