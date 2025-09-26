Ova dva znaka otkrivaju da se previše žrtvujete u vezi

Iako takvo ponašanje može izgledati kao znak istinske ljubavi, često dovodi do narušavanja ravnoteže u vezi.

Preveliko ulaganje u odnos, naročito kada nije uzvraćeno, može dovesti do osjećaja zapostavljenosti, nerazumijevanja i nezadovoljstva.

Jedan od jasnih znakova da se previše žrtvujete jeste konstantna potreba da ugađate partneru, čak i kada to ide na vašu štetu. Ako često stavljate njegove ili njene potrebe ispred svojih, zanemarujete vlastite granice i osjećate da ne dobijate ni približno onoliko koliko dajete, moguće je da se nalazite u nezdravoj dinamici.

Drugi znak je pretjerano nastojanje da “popravite stvari” i preuzimate odgovornost za sve što se dešava u vezi. Umjesto da povučete crtu kada osjetite nepravdu ili neravnotežu, vi se trudite još više, pokušavate nadoknaditi i “zaslužiti” pažnju ili ljubav. Takvo ponašanje često proizlazi iz straha da ne budete odbijeni ili nedovoljno voljeni.

Važno je prepoznati razliku između iskrenog davanja iz ljubavi i davanja koje dolazi iz osjećaja nesigurnosti ili potrebe za potvrdom. Ako primijetite da vas vlastito ponašanje sve više umara, da se osjećate emocionalno potrošeno i neprepoznato, možda je vrijeme da se malo povučete.

