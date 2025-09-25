Svaštara

Počela je sezona Vage: Šta zvijezde donose vašem horoskopskom znaku?

Ako vas je uhvatilo jesensko sivilo, zvijezde donose olakšanje.

Ako vas je uhvatilo jesensko sivilo, zvijezde donose olakšanje. Astrologinja TJ Higgs poručuje da nas sljedećih nekoliko sedmica očekuju ljepota, harmonija i prilike za ponovno usklađivanje odnosa. Sezona Djevice je završila, a dolaskom Vage naglasak je na pravednosti, ravnoteži i svemu što hrani dušu.

Oni rođeni u znaku Vage mogu očekivati novi početak, dok se ostali potiču da pronađu zdravu granicu između privatnog i poslovnog života. Vodenjaci i Škorpioni dobit će nove uvide, Ribe će se usmjeriti na iscjeljenje, Bikovi na brigu o sebi, a Blizanci na radost i maštu, piše Daily Mail.

Ovan

Ova sezona od vas traži da malo usporite i dublje slušate. Partnerstva i suradnja su u prvom planu. Dajte prostor i drugima da zasjaju.

Bik

Vrijeme je da promijenite rutinu i pronađete bolji omjer između posla i privatnog života. Briga o sebi nije luksuz, već nužnost.

Blizanci

Vaša kreativnost sada posebno dolazi do izražaja. Sezona Vage donosi prilike u ljubavi, romansi i osobnim projektima. Oslobodite razigranost i povežite se s unutarnjim djetetom.

Rak

Obiteljska pitanja postaju važna. Podsjeća vas se da unesete više mira u svoj dom. Raščistite i uredite prostor kako bi vas podržavao i smirivao.

Lav

Komunikacija vam je dar ovog mjeseca. Razgovori mogu donijeti jasnoću i iscjeljenje. Iskoristite riječi mudro i otkrit ćete neočekivane pomake.

Djevica

Vrijeme je da se usredotočite na vlastitu vrijednost – i ličnu i financijsku. Učite balansirati između davanja i primanja te vjerujte da zaslužujete obilje.

Vaga

Ovo je vaša sezona i prilika za novi početak. Očekuju vas šanse u ljubavi, poslu i osobnom rastu. Zakoračite u svoje svjetlo i pronađite ljepotu u ravnoteži.

Škorpion

Vrijeme je za otpuštanje onoga što vam više ne treba. Završeci koje sada doživljavate pripremaju vas za novi početak i unutarnju obnovu.

Strijelac

Prijateljstva i zajednica sada su vam posebno važni. Suradnja i druženje s istomišljenicima donijet će inspiraciju i podršku.

Jarac

Fokus je na karijeri i priznanju, ali i na ravnoteži između posla i privatnog života. Vodite se pravednošću, a prilike za napredak će doći.

Vodenjak

Pred vama je širenje vidika. Putovanja, učenje ili duhovni rast sada vas zovu. Otvorite se novim iskustvima i recite “da” horizontima koji vam dolaze.

Ribe

Ovo je razdoblje dubljeg unutarnjeg rada. Intimnost, iscjeljenje i emocionalna transformacija su u fokusu. Prepustite se procesu, on vodi prema rastu i snazi, piše index.


