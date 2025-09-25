Počela je sezona Vage: Šta zvijezde donose vašem horoskopskom znaku?

Ako vas je uhvatilo jesensko sivilo, zvijezde donose olakšanje. Astrologinja TJ Higgs poručuje da nas sljedećih nekoliko sedmica očekuju ljepota, harmonija i prilike za ponovno usklađivanje odnosa. Sezona Djevice je završila, a dolaskom Vage naglasak je na pravednosti, ravnoteži i svemu što hrani dušu.

Oni rođeni u znaku Vage mogu očekivati novi početak, dok se ostali potiču da pronađu zdravu granicu između privatnog i poslovnog života. Vodenjaci i Škorpioni dobit će nove uvide, Ribe će se usmjeriti na iscjeljenje, Bikovi na brigu o sebi, a Blizanci na radost i maštu, piše Daily Mail.

Ovan

Ova sezona od vas traži da malo usporite i dublje slušate. Partnerstva i suradnja su u prvom planu. Dajte prostor i drugima da zasjaju.

Bik

Vrijeme je da promijenite rutinu i pronađete bolji omjer između posla i privatnog života. Briga o sebi nije luksuz, već nužnost.

Blizanci

Vaša kreativnost sada posebno dolazi do izražaja. Sezona Vage donosi prilike u ljubavi, romansi i osobnim projektima. Oslobodite razigranost i povežite se s unutarnjim djetetom.

Rak

Obiteljska pitanja postaju važna. Podsjeća vas se da unesete više mira u svoj dom. Raščistite i uredite prostor kako bi vas podržavao i smirivao.

Lav

Komunikacija vam je dar ovog mjeseca. Razgovori mogu donijeti jasnoću i iscjeljenje. Iskoristite riječi mudro i otkrit ćete neočekivane pomake.

Djevica

Vrijeme je da se usredotočite na vlastitu vrijednost – i ličnu i financijsku. Učite balansirati između davanja i primanja te vjerujte da zaslužujete obilje.

Vaga

Ovo je vaša sezona i prilika za novi početak. Očekuju vas šanse u ljubavi, poslu i osobnom rastu. Zakoračite u svoje svjetlo i pronađite ljepotu u ravnoteži.

Škorpion

Vrijeme je za otpuštanje onoga što vam više ne treba. Završeci koje sada doživljavate pripremaju vas za novi početak i unutarnju obnovu.

Strijelac

Prijateljstva i zajednica sada su vam posebno važni. Suradnja i druženje s istomišljenicima donijet će inspiraciju i podršku.

Jarac

Fokus je na karijeri i priznanju, ali i na ravnoteži između posla i privatnog života. Vodite se pravednošću, a prilike za napredak će doći.

Vodenjak

Pred vama je širenje vidika. Putovanja, učenje ili duhovni rast sada vas zovu. Otvorite se novim iskustvima i recite “da” horizontima koji vam dolaze.

Ribe

Ovo je razdoblje dubljeg unutarnjeg rada. Intimnost, iscjeljenje i emocionalna transformacija su u fokusu. Prepustite se procesu, on vodi prema rastu i snazi, piše index.

