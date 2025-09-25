Pripremite se: Ova tri znaka doživjet će veliki preokret do kraja sedmice

Horoskop ne najavljuje samo dobar dan, već talas sreće, para i emotivne stabilnosti koji dolazi kao nagrada za sve što ste prošli.

Lav

Lavovi su dugo gurali kroz tišinu, bez priznanja. Ali sada se zvijezde konačno okreću u vašu korist. Očekujte neočekivani priliv novca, ali i poziv koji mijenja tok karijere. Ljubavni život dobija novu iskru – neko vas vidi baš onako kako ste oduvijek željeli.

Vaga

Vage su majstori ravnoteže, ali sada dolazi period kada se trud isplaćuje. Mogući su dobici kroz partnerstva, nasljedstva ili kreativne projekte. Sreća dolazi kroz ljude – ne odbijajte pozive, jer baš na jednom od njih vas čeka ključna prilika.

Strijelac

Strijelci osjećaju da se nešto sprema – i u pravu su. Vaša intuicija je sada najjače oružje. Ako slijedite unutrašnji glas, možete dobiti novac kroz rizičan potez koji se isplati. Ljubav dolazi iznenada, ali sa dubinom koju niste očekivali.

Ne očajavajte – energija preokreta je zarazna. Ako ste u blizini Lavova, Vaga ili Strijelčeva, njihova sreća može pokrenuti i vašu. Otvorite se za nove ideje, budite spremni da kažete „da“ i ne ignorišite znakove koje vam univerzum šalje, piše alo.

