Dnevni horoskop za petak 26. septembar: Rak u kandžama prošlosti, Blizanac na životnoj raskrsnici, Jarac poentira!

Ovan

Do kraja dana povoljne vijesti iz inostranstva u vezi puta. Partnerski odnos je veoma nestabilan jer se ne trudite dovoljno oko partnera. Zdravlje je odlično.

Bik

Budite spremni na razgovor sa osobom u znaku Ovna koja je veoma bitna za vas posao. Što se tiče partnerskog odnosa obratite pažnju na riječi koji izgovarate jer je partner veoma osetljiv. Zdravstvena situacija je stabilna.

Blizanci

Na vama je da donesete jednu bitnu odluku u vezi putovanja. Do kraja dana pozitivne vijesti od osobe koja vam je poslovno jako važna. Što se tiče zdravlja obratite pažnju na moguće probleme sa nogama.

Rak

Danas ćete biti pod utiskom prošlosti i uspomena što kod vas izaziva osjećaj nostalgije. Tokom dana obratite pažnju na svoje zdravlje jer su mogući problemi sa grlom i glavoboljom.

Lav

Danas su vam slabe tačke kičma i pritisak. Budite spremni da malo više odmarate, a da manje radite. Osoba u znaku Jarca vam je velika poslovna podrška.

Djevica

Imat ćete iznenadni poziv od osobe iz inostranstva koji se odnosi na posao. Partnerski odnos je jako dobar i to vas raduje. Obratite pažnju na ishranu i odmarajte više.

Vaga

Danas je savršen dan da završite sve što imate da biste mogli malo da odmarate tokom narednih dana. Do kraja dana moguće su povoljne vesti iz inostranstva u vezi jednog člana porodice.

Škorpija

U narednom periodu vas očekuje mnogo posla, a danas pokušajte da organizujete sebe bolje. Zdravstvena situacija je nepromenljiva. Pokušajte da više vodite računa o svojim emocijama.

Strijelac

Od jutra ćete imati puno obaveza oko članova porodice, posebno oko starijeg člana porodice. Budite sebi najbitniji koliko god možete posebno kada je u pitanju poslovna situacija. Problemi sa srcem.

Jarac

Najbitnija strana jeste posao i tokom dana ćete se truditi da budete najefikasniji. Očekuje vas povoljan glas u vezi zarade i mogućnosti napredovanja na poslu. Imaćete bitan sastanak sa osobom u znaku Vage.

Vodolija

Ovo je idealan period da se posvetite sebi posebno kada je u pitanju ljubav i emotivni odnosi. Odnos sa članovima porodice je stabilniji, ali i dalje vas pritiskaju njihovi problemi. Zdravstvena situacija je dobra.

Ribe

Tokom današnjeg dana bićete okrenuti drugima posebno kada je u pitanju odnos sa prijateljima i partnerom. Poslovna situacija vas zabrinjava, ali biće stabilna u narednom periodu, piše naj žena.

