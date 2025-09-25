Ljudi rođeni u tri horoskopska znaka najveći su narcisi

Narcisoidne osobine mogu se prepoznati kod mnogih ljudi, ali neki horoskopski znakovi posebno se izdvajaju. Oni imaju snažnu potrebu za divljenjem, često stavljaju sebe u prvi plan i teško podnose kada nisu u centru pozornosti. Iako im to donosi samopouzdanje i privlačnost, ponekad njihove osobine mogu otežati odnose s drugima. Evo koja tri znaka najviše pokazuju takvo ponašanje.

Lav

Lavovi vole biti u središtu pozornosti i uživaju kada im se drugi dive. Njihovo samopouzdanje često prelazi u pretjerano veličanje vlastitih uspjeha. Iako se trude ostaviti dojam snažnih i karizmatičnih ljudi, ponekad zanemaruju potrebe onih oko sebe. Njihova narcisoidna strana dolazi do izražaja kada traže stalnu potvrdu i komplimente. Ipak, iza toga se često krije i osjetljivost na kritiku.

Ovan

Ovnovi su puni energije i vole biti prvi u svemu što rade. Njihova ambicija i natjecateljski duh često ih guraju u situacije gdje žele dokazati svoju nadmoć. Kada nisu u centru događanja, mogu postati nestrpljivi i arogantni. Njihova narcisoidna strana ogleda se u tome što vjeruju da uvijek najbolje znaju što treba učiniti.

Blizanci

Blizanci su šarmantni i duhoviti, ali često koriste svoj šarm kako bi zadržali pozornost okoline. Ponekad djeluju kao da su zaokupljeni samo sobom i vlastitim doživljajem svijeta. Njihova potreba da budu viđeni i slušani može ostaviti dojam narcisoidnosti. Brzo se prilagođavaju ljudima i situacijama, ali im teško pada kada nisu tema razgovora. Iako se čine zaigranima i opuštenima, njihova potreba za pozornošću može biti vrlo snažna, piše index.

