“Najrazmaženiji cvijet”: Zašto orhideje nekima uspijevaju a nekima umiru?

Mnogi se razočaraju kada im prva orhideja uvene čim je unesu u stan, dok drugima ista biljka cvjeta godinama. Razlika nije u „zelenoj ruci“, već u sitnim navikama koje odlučuju hoće li orhideja postati ponos na prozoru ili završiti u kanti.

Najčešće greške koje ubijaju orhideju su prekomjerno zalijevanje, držanje u plastičnim saksijama bez drenaže, blizina radijatora i prskanje listova vodom. Orhideja ne voli da joj zemlja bude stalno vlažna, niti da se voda zadržava u rozetama. Njeno korijenje mora disati, a suh zrak joj nikako ne prija.

Umjesto toga, stručnjaci savjetuju jednostavne mikro-navike: prstom provjeriti zemlju i zaliti tek kada je potpuno suha, saksiju okrenuti prema svjetlu, ali ne direktno na sunce, koristiti kišnicu ili odstajalu vodu umjesto one iz česme. A neki idu i dalje – preporučuju razgovor s biljkom, jer, kažu, orhideje bolje uspijevaju kada im se posveti pažnja.

Na kraju, orhideja se pokazuje kao ogledalo pažnje. Kada se posmatra samo kao dekoracija, često brzo propadne. Ali kada se doživljava kao živo biće, reaguje na atmosferu i uzvraća dugotrajnim cvjetanjem. Možda je u pitanju nauka, možda magija – a možda samo pažnja koja mijenja sve, piše Krstarica.

Facebook komentari