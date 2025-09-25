Svaštara

Uz ove jednostavne metode vaš kuhinjski sudoper će uvijek biti čist

2.0K  
Objavljeno prije 14 minuta

Kuhinjski sudoper je jedno od najzahtjevnijih mjesta kada je u pitanju održavanje higijene.

 Sudoper - Dobrakuhinja.com

Na njenoj površini se lako stvaraju mrlje od vode, kamenac i naslage masnoće, dok se u odvodu gomilaju ostaci hrane koji mogu izazvati neprijatne mirise.

Uz primjenu nekoliko jednostavnih i provjerenih trikova, rezultati mogu biti vidljivi već nakon nekoliko minuta. Osim što će sudoper izgledati kao nov, pravilno čišćenje sprječava širenje bakterija i produžava njen vijek trajanja.

Sudoper je jedno od najkorištenijih mjesta u kuhinji, pa nije iznenađenje što se na njoj brzo nakupljaju masnoća, kamenac i mrlje od vode. Kako biste izbjegli naslage, dovoljno je da svaku večer nakon pranja suđa obrišete površinu suhom krpom od mikrofibera.

Ovaj jednostavan korak sprječava pojavu fleka od kapljica i usporava stvaranje kamenca, čuva blistavu i urednu površinu sudopera.

Pored dnevne rutine preporučuje se I detaljno čišćenje bar jednom sedmično. Najefikasniji prirodni način čišćenja je posipanje sode bikarbone po sudoperu, a zatim je potrebno utrljati spužvom.

Nakon toga, preliveno sirće ne samo da uklanja ostatke prljavštine, već i dezinfikuje površinu. Ova kombinacija je prirodan način da se eliminišu bakterije, a istovremeno obezbjeđuje svježinu i sjaj bez upotrebe jakih hemikalija.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh