Sezona Vage će im okrenti život naopačke: 3 znaka Zodijaka čeka transformacija i velika sreća do 21. oktobra

Kako lišće prelazi iz jarko zelene u tople nijanse crvene, narandžaste i žute, osjeća se dolazak jeseni. Zvanični jesenji ekvinocijum pada 22. septembra 2025, kada počinje sezona romantičnih Vaga.

Ovo je period za uživanje u malim stvarima i prihvatanje promjena oko nas. Iako će svaki znak doživjeti uspone i padove ove jeseni, stručni astrolozi izdvajaju tri znaka koja će posebno uživati u kosmičkoj sreći.

Ovaj znak, kojim vlada Venera, simbolizuje pravdu, partnerstvo i lepotu, pa upravo u ovo doba godine često osjećamo potrebu da uskladimo ono što dajemo sa onim što primamo. Pitanje jednakosti i balansa postaje neizbežno.

Škorpija

Jesen počinje sa Marsom u Škorpiji, i ovaj tranzit traje do 4. novembra 2025. godine, što početak jeseni čini posebno srećnim za Škorpije. Planeta akcije i samopouzdanja jača vaš znak, donoseći ambiciju, postavljanje granica i odvažnu samopromociju. Osećaćete se sposobno, samouvereno i motivisano. Ova energija može vas inspirisati na promjenu stila, frizure ili cjelokupnog izgleda kako bi odražavao vašu novu ambiciju. Očekujte više prilika, autoriteta i nezavisnosti.

Vaga

Od 13. oktobra do 6. novembra 2025, Venera prolazi kroz znak Vage. Planeta ljubavi, šarma i privlačnosti je u svom elementu u ovom vazdušnom znaku, donoseći nagrade u ljubavi, prijateljstvima, finansijama i resursima. Vage će u ovom periodu posebno privlačiti pažnju, ostvarivati korisne veze i otkrivati nove mogućnosti za networking. Kako vas drugi doživljavaju privlačnim, pouzdanim i šarmantnim, otvaraju se nova vrata.

Ovo je idealno vrijeme da ulažete u svoj stil, izgled i lični razvoj. Svaka investicija u samopouzdanje i izražavanje sebe sada se višestruko isplaćuje. Iskoristite svoj šarm, osmijehujte se, trepćite očima i uživajte u ovom periodu. Povlastice i pokloni stižu, a društveni život biće ispunjeniji nego ikada.

Jarac

Neposredno pred prelazak jeseni u zimski solsticij, Mars ulazi u Jarca 15. decembra 2025. Ova planeta u svom „izdignutom“ položaju pojačava vašu produktivnost, hrabrost i pionirske inicijative. Period će biti posebno povoljan za karijeru i profesionalni razvoj, donoseći više svrhe, motivacije i efikasnosti. Ljudi će primetiti vašu moćnu, a ipak smirenu aureolu.

U ljubavi, pružićete sebi samopouzdanje da inicirate i sledite ono što želite, što vas čini neodoljivim. Vaša hrabrost može ostaviti druge bez daha, bilo da je reč o privatnom ili poslovnom životu. Do kraja sezone, očekuje vas nalet sreće koji će stvari pomeriti u vašu korist.

