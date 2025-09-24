Kako prepoznati i iskoristiti šanse koje dolaze ove sedmice: Ribe i Bikovi pred važnim životnim prekretnicama

Djevice će se suočiti s iskušenjem da reaguju naglo i impulzivno, ali upravo to može ugroziti njihovu finansijsku sigurnost. Ako uspijete da zadržite hladnu glavu, otvoriće vam se prilike za zaradu i poštovanje okoline. Strijelci, budite veoma pažljivi. Troškovi bi mogli da izmaknu kontroli, a rizični potezi donijeti gubitke. Najbolje je odložiti nepotrebne kupovine i sačuvati novac za ono što je zaista važno.

Ova sedmica otvara prostor za nove početke, ulaganja, poslovne dogovore, pa čak i za preispitivanje starih obrazaca koji su vas do sada sputavali.

Ovan

Ovnove očekuje period koji će ih doslovno „zapaliti“. Energija je na vrhuncu i donosi im priliku da izgrade nešto trajno – bilo da je riječ o poslu, zaradi ili novim poslovnim vezama. Ovo nije nedjelja za odmaranje.

Najbolje ćete funkcionisati ako se okružite ljudima koji vas inspirišu i motivišu. Sada je trenutak da pokrenete projekte koji vam donose uzbuđenje, jer upravo iz strasti dolazi najveći uspjeh.

Zvijezde vam poručuju – hrabrost će vam donijeti plodove.

Bik

Bikovi će osjećati snažnu podršku porodice i prijatelja, što im daje unutrašnju stabilnost i samopouzdanje. Čak i sitnice, poput izbora crvene ili zlatne boje u odjeći, mogu poslužiti kao simboličan podsjetnik na obilje koje žele da privuku.

Mars vam pomaže da se nosite s izazovima, a unutrašnja harmonija donosi osjećaj da ste na pravom putu. Jedino na šta treba da pazite jeste prisustvo toksičnih ljudi koji bi mogli da naruše vaš mir. Ako se suočite s nejasnim finansijskim pitanjima, vjerujte svom iskustvu – ono je vaša najveća snaga.

Blizanci

Blizanci će ove nedjelje imati priliku da izađu iz začaranog kruga starih navika. Ako želite da privučete novac i uspjeh, moraćete da se oslobodite stereotipa i otvorite za svježe ideje.

Ovo je povoljan period za introspektivno razmišljanje, prepoznavanje sopstvenih slabosti i njihovu transformaciju. Poslovno, pred vama su prilike za rast, ali samo ako izbjegnete ljude koji šire sumnju i kritiku.

Ne trošite energiju na rasprave i ne dozvolite da vas obeshrabre negativne vijesti – fokusirajte se na put naprijed.

Rak

Rakovi će zbog oslabljenog uticaja Venere osjećati kako pregovori i poslovna komunikacija ne idu od ruke. Možda ćete imati utisak da vas drugi ne razumiju ili da vaše riječi gube snagu.

Ključ uspjeha leži u saradnji. Oslonite se na prijatelje i ljude od povjerenja – njihovi savjeti biće dragocjeni.

Vikend može donijeti napetosti, posebno u razgovorima i pregovorima. Umjesto da forsirate, povucite se i sačekajte povoljniji trenutak.

Lav

Lavovima se poručuje da ove nedjelje zaborave na kritike, prijetnje i optužbe. Takav pristup mogao bi da donese više štete nego koristi.

Umjesto toga, birajte diplomatiju i strpljenje. Poštovanje pravila i preuzimanje odgovornosti donosi stabilnost i dugoročnu korist.

Važno je i očistiti karmu – svaki pozitivan čin koji učinite sada privući će vam obilje u budućnosti.

Djevica

Djevice će se suočiti s iskušenjem da reaguju naglo i impulzivno, ali upravo to može ugroziti njihovu finansijsku sigurnost.

Ako uspijete da zadržite hladnu glavu, otvoriće vam se prilike za zaradu i poštovanje okoline. Neke Djevice mogle bi se naći u ulozi lidera ili osoba od povjerenja.

Obratite pažnju na znakove koje vam šalje univerzum – oni jasno pokazuju da ste na pragu pozitivnih promjena.

Vaga

Vagama je potrebna mjera. Ako krenete previše naglo, rizikujete stres i iscrpljenost. Zvijezde savjetuju da poslu pristupite mirno, uz dovoljno odmora i vremena za regeneraciju.

Najviše ćete postići ako se fokusirate na rutinske zadatke i korak po korak rješavate složenije obaveze. Tvrdoglavost može dovesti do sukoba – umjesto toga birajte fleksibilnost i strpljenje.

Škorpija

Mars u vašem znaku donosi ogromnu snagu, ali pitanje je kako ćete je usmjeriti. Ako pretjerate s agresivnim pristupom, mogli biste izazvati neželjene posljedice.

Radite u timu, dijelite ideje i pažljivo razmišljajte prije donošenja važnih odluka. Kupovine i finansijska ulaganja dobro promislite – ovih dana sve treba biti promišljeno. Iako će vas pratiti snažna energija, najbolje rezultate postići ćete uz dozu samokontrole.

Strijelac

Strijelci će morati da obrate pažnju na ljude koji im crpe energiju. Okružite se osobama koje vas motivišu i pune optimizmom, jer ćete tako najbolje iskoristiti nedjelju.

Finansijski, budite veoma pažljivi. Troškovi bi mogli da izmaknu kontroli, a rizični potezi donijeti gubitke. Najbolje je odložiti nepotrebne kupovine i sačuvati novac za ono što je zaista važno.

Ako ipak idete u kupovinu, učinite to u društvu voljene osobe – to će vas sačuvati od impulzivnih odluka.

Jarac

Jarčevi bi trebali da smanje kontakt s negativnim vijestima i ljudima koji unose nemir. Ako uspijete da očuvate mir i fokus, bićete izuzetno produktivni i efikasni.

Planirajte svaki korak precizno i ne donosite prenagljene finansijske odluke. Planete su vam naklonjene, ali važno je ostati realan i oprezan.

Vodolija

Vodolije će osjećati da im se otvaraju vrata napretka. Ovo je idealan trenutak za ulaganja, kredite, nove poslovne projekte i finansijske transakcije.

Mnogi bi mogli dobiti povišicu, bonus ili priliku za dodatnu zaradu. Čak i honorarni poslovi sada mogu donijeti stabilan prihod. Podrška voljenih osoba daje vam dodatnu sigurnost i motivaciju.

Ribe

Ribe bi mogle osjećati tromost i sklonost odlaganju, ali upravo sada je ključno pokazati inicijativu. Mars donosi energiju direktnosti i odlučnosti – iskoristite je!

Vrijeme je pogodno za veće kupovine, lične i porodične. Ako se usudite da izađete iz zone komfora i promijenite zastarjele metode rada, finansijska nagrada neće izostati, piše Ona.rs.

Facebook komentari