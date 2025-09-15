Veliki mjesečni horoskop za oktobar 2025. godine: Venera u Vagi mnogim znakovima mijenja veze, brakove i račune u bankama

OVAN

Posao

Mjesečni horoskop za oktobar 2025. godine kaže da vaša kreditna kartica u oktobru živi svoj život, posebno oko 7. oktobra. Pun Mesec u vašem znaku šapuće: „Kupite! Odmah! Vi to zaslužujete!“. Bilo da je u pitanju deseti par patika ili iznenadna karta za Maldive, biće vam teško da obuzdate impuls. Venera u Vagi nakon 13. oktobra pomera fokus na zajedničke finansije. Možda ćete morati da razgovarate sa partnerom o velikoj kupovini ili, naprotiv, da delite račun za posljednju picu. Biće potrebno naći kompromis, ali ne po cijenu sopstvenih želja.

Ljubav

Eksplozivni koktel ambicija i romantike, to je vaš oktobar! Pun Mjesec 7. oktobra u vašem znaku natjeraće vas da jasno kažete sebi i univerzumu: „Šta ja zapravo želim?“. Ako ste u potrazi, prestanite da se zadovoljavate „normalnim“ osobama. Vrijeme je da pronađete nekoga od koga zastaje dah! Ako ste već našli svog heroja, oktobar će staviti na sto pitanje balansa: karijera, prijatelji, slobodno vrijeme i nova osoba, kako sve to uklopiti? Moraćete da naučite vještinu kompromisa, ne gubeći svoje slavno „ja“. Nekad je najbolji ples onaj u kojem na trenutak pustite ruke da biste se ponovo sreli.

Zdravlje

Vaša energija u oktobru obara rekorde, osjećaćete se kao da ste popili trostruki espreso! Najvažnije je da ne pregorite. Mars, vaš vladar, cijeli mjesec je u strastvenoj Škorpiji, pa mirne meditacije možda neće imati efekta. Potreban vam je intenzitet! Prijavite se na kik-boks, trening snage ili ples, gdje možete da izbacite svu svoju vatrenu snagu.

BIK

Posao

Zvijezde nagovještavaju da će vaš unutrašnji knjigovođa u prvoj polovini mjeseca biti prezadovoljan. Venera u praktičnoj Djevici pomoći će vam da pronađete savršenu bež torbu na popustu od 70 odsto, ali poslije 13. oktobra budite spremni. Probudiće se vaša hedonistička priroda i poželjećete luksuz. Oktobar je odlično vrijeme da uložite u zdravlje ili ljepotu – spa tretmani, masaže ili ona teglica kreme koja košta pola plate.

Ljubav

Prva polovina mjeseca nateraće vas da pravite liste prednosti i mana potencijalnih udvarača, jer praktična Venera u Djevici traži činjenice, a ne prazna obećanja. Ipak, poslije 13. oktobra dobićete želju za uživanjem. Ako ste slobodni, baš tada možete da upoznate nekoga ko ceni vašu ljubav prema umetnosti. Ako ste u vezi, oktobar testira strast. Mars u Škorpiji, vašem suprotnom znaku, dolivaće ulje na vatru. Biće i velikih svađa zbog sitnica i velikih pomirenja.

Zdravlje

Prva polovina mjeseca, dok Venera boravi u pedantnoj Djevici, idealna je za preventivne preglede ili novi plan ishrane. Posle 13. oktobra, kada Venera pređe u Vagu, poželjećete da sve bude ne samo korisno, već i lijepo.

BLIZANCI

Posao

Intelektualna oluja u vašoj glavi direktno utiče na novčanik. Merkur, vaš vladar, od 6. oktobra ulazi u dubine Škorpije. To je vrijeme za finansijska istraživanja. Otkrićete skrivene provizije, izborićete se za bolju cenu ili pronaći povoljnu investiciju. Kupovine meseca biće pametne – novi gedžet, onlajn kurs ili knjiga koja menja pogled na život. Venera u Vagi može vas povući na troškove za hobije i zabavu.

Ljubav

Vaš dar reči u oktobru postaje superoružje. Od 6. oktobra Merkur ulazi u znak Škorpije, pa površni flert zamenjuju duboki, magnetični razgovori. Slobodnim Blizancima preporuka je da traže partnera ne u bučnim barovima, već na predavanjima. Ako ste u vezi, došlo je vreme za onaj važan razgovor o budućnosti, skrivenim željama i strahovima. Nov Mesec u Vagi 21. oktobra otvara novu, svesniju fazu u ljubavi.

Zdravlje

Zaboravite dosadno brojanje kalorija, u oktobru prelazite na viši nivo! Merkur u Škorpiji budi u vama detektiva zdravog života. Želećete da razumete biohemiju, vitamine i kako vaš organizam radi na ćelijskom nivou. Odlično vreme za savet sa nutricionistom.

RAK

Posao

Ovog mjeseca vaš moto glasi: „Moj dom – moja tvrđava i moja galerija savremene umjetnosti“. Sunce i Venera u Vagi najteraće vas da s posebnim žarom uljepšavate svoj dom, bilo novim ćebetom, vazom ili kompletnim renoviranjem. Finansije će dolaziti kroz porodicu. Ne ustručavajte se da tražite pomoć ili savjet od najbližih. Mars u Škorpiji donosi troškove za izlaske, poklone i zabavu za djecu.

Ljubav

Oktobar 2025. postaje epicentar strasti. Mars, planeta želje, cijeli mjesec boravi u Škorpiji, paleći vašu zonu romantike i zadovoljstva. Slobodni Rakovi mogu neočekivano da osjete privlačnost prema „tajanstvenom lošem momku“. Ako ste u vezi, Sunce i Venera u Vagi probudiće želju da stvarate lepotu i harmoniju kod kuće, čineći ga još prijatnijim za vas i vašeg partnera.

Zdravlje

Vaše emocije i tijelo sada su neraskidivo povezani. Mars u Škorpiji pojačava intuiciju i čula, pa možete burnije reagovati na hranu koja vam ne prija ili na ljude koji vas iscrpljuju. Slušajte svoje tijelo, ono je vaš najbolji savjetnik ovog mjeseca.

LAV

Posao

Mjesečni horoskop za oktobar 2025. godine kaže da vam zviujezde šapuću samo jednom: „Informacija je nova valuta“. Planete u Vagi aktiviraju vaš sektor komunikacije, pa ćete trošiti na kurseve, kratka putovanja, novi telefon ili razne pretplate. Nakon 23. oktobra fokus prelazi na porodicu i nekretnine. Možete da rješavate finansije s roditeljima ili ulažete u bijelu tehniku.

Ljubav

Kraljevi drame ili gospodari srca? U oktobru birate ulogu. Prva polovina mjeseca, pod uticajem Vage, donosi ležerna poznanstva i sjajne izlaske, a komplimente ćete lako skupljati. Nakon 23. oktobra, kada Sunce pređe u Škorpiju, poželjećete dubinu i iskrenu bliskost. Ako ste u vezi, očekujte emotivne uspone i padove. Mars u Škorpiji može da izazove borbu za prevlast. Umjesto svađe, postanite tim. Vaša snaga nije u glasnoći, već u toplini koju nosite.

Zdravlje

Oktobar čini da vaše zdravlje postane dio vašeg imidža. Dok Sunce i Venera borave u Vagi, željećete da vaša rutina bude i efektna i estetski privlačna – lijepa sportska oprema, trendi joga prostirka, smuti u savršenoj boji. Nakon 23. oktobra, prelaskom Sunca u Škorpiju, dolazi vreme za detoks, fizički i mentalni.

DJEVICA

Posao

Venera u vašem znaku je vaša lična dozvola za šoping! Prestanite da štedite na sebi i kupite ono o čemu dugo maštate. Idealno vrijeme za osvježenje garderobe i tretmane ljepote. Merkur u Škorpiji oštri vaše poslovne instinkte, pregovaraćete kao profesionalci. Najbolja investicija u oktobru ste vi sami, zato bez lažne skromnosti tražite povećanje za svoj rad.

Ljubav

Do 13. oktobra vi ste glavni junaci romantične komedije, jer sama Venera boravi u vašem znaku. Iskoristite to maksimalno. Osvježite profil na aplikaciji za upoznavanje, idite na sastanak na slepo, nasmešite se zgodnom neznancu u kafiću. Ako ste u vezi, prva polovina mjeseca je vrijeme za razmaženost i pažnju. Nakon toga, s Merkurom u Škorpiji, razgovori postaju dublji i analitičniji. Pazite da ih ne pretvorite u ispitivanje.

Zdravlje

Prva polovina mjeseca je vaš trenutak! Venera u vašem znaku daje zeleno svetlo svim ritualima brige o sebi. Novi režim, zdrave navike, vitamini, sve ide lako i daje rezultate. U drugom dijelu mjeseca, kad naglasak pređe na Vagu, dopustite sebi malo opuštanja. Umjesto strogih pravila, nađite balans između „moram“ i „želim“.

VAGA

Posao

Mjesečni horoskop za oktobar 2025. godine poručuje samo jedno: „Čestitam, ovo je vaš mjesec!“. Sunce, Venera i mlad Mesec su u vašem znaku, a to znači da ćete dosta trošiti na sebe. Novi parfem, stilista, profesionalne fotografijem, sve što vam podiže samopouzdanje. Imajte na umu da je vaš izgled vaša vizit-karta, a ulaganje u njega u oktobru vraća se višestruko.

Ljubav

Oktobar je vaš lični podijum i svi reflektori su na vama! Najpre Sunce, a od 13. oktobra i Venera, vaša vladarka, sjaje u vašem znaku. Ako ste slobodni, budite samo svoji, šarmantni i privlačni. Obožavaoci će doći sami. Pun Mjesec u Ovnu 7. oktobra donosi razjašnjenje zapetljanih odnosa ili kraj veze. Ako ste u vezi, očekuje vas drugi medeni mjesec. Mlad Mesec 21. oktobra u vašem znaku idealan je da obnovite zavete ili izađete na romantično veče.

Zdravlje

Srećan rođendan! Oktobar je vaš privatni spa salon. Sunce i Venera pune vas željom da se okružite ljepotom. Najbolje vrijeme za kozmetičke tretmane, promenu stila i kupovinu luksuzne kućne garderobe. Mlad Mjesec 21. oktobra u Vagi savršen je trenutak da započnete novi ciklus brige o sebi.

ŠKORPIJA

Posao

„Tiše idite, dalje ćete stići“. Možda zvuči neobično za vas, ali upravo to vam poručuju zvijezde ovog mjeseca. Dok planete borave u Vagi, najbolje je da se fokusirate na planiranje, a ne na velike troškove. Mogu da isplivaju stari dugovi ili zaboravljeni rashodi, ali istovremeno Mars i Merkur u vašem znaku donose snagu i oštro finansijsko čulo. Tačno ćete znati gde da pronađete novac. Nakon 14. oktobra, kada Pluton krene direktno, povratićete osjećaj kontrole i sigurnosti.

Ljubav

Pripremite se, oktobar je vaša scena! Mars u vašem znaku cijeli mjesec daje vam nevjerovatnu harizmu i magnetizam. Ako ste slobodni, privlačićete poglede gde god da se pojavite, ali pazite. Vaša snaga može jednako i da privuče i da uplaši. Ako ste u vezi, strasti će se rasplamsati. Očekuju vas intenzivni trenuci, ali i izazovi u vidu ljubomore ili borbe za prevlast. Vaša strast nije oružje, već dar. Koristite je da gradite bliskost.

Zdravlje

Oktobar vam donosi snagu i izdržljivost, idealnu za intenzivne treninge, bilo da je to krosfit, borilačke veštine ili zahtevna joga. Bićete puni energije, ali i osetljivi na psihosomatiku. Ako se javi neki simptom, pitajte se koja emocija stoji iza toga.

STRIJELAC

Posao

Vaša društvena scena u oktobru je u punom zamahu, a s njom rastu i rashodi. Izlasci, pokloni i ulaganje u projekte donose troškove, ali i mogućnosti za vredne kontakte i saradnje. Ipak, planete u Škorpiji upozoravaju na opasnost impulsa. Mogli biste noću da naručite nešto što vam ujutru djeluje potpuno nepotrebno. Redovno provjeravajte stanje na računu i držite troškove pod kontrolom.

Ljubav

Ovog mjeseca vaša strijela usmjerena je ka unutrašnjem svijetu. Energija Škorpije otvara pitanja prošlih veza i pravih želja. Možda ćete shvatiti da ono što vas je ranije privlačilo, više ne odgovara vašim potrebama. Pun Mjesec u Ovnu 7. oktobra može da donese strastvenu avanturu, ali kratkog daha. Ako ste u vezi, vrijeme je za dublje razgovore o snovima, strahovima i planovima. Na kraju mjeseca, ulaskom Merkura u vaš znak, opet ćete željeti nova iskustva i avanture.

Zdravlje

Iako obično imate nepresušnu energiju, ovog mjeseca telo traži da usporite. Umesto iscrpljujućih aktivnosti, birajte lagane šetnje, meditaciju ili povlačenje u tišinu. Oktobar je odličan za povlačenje na mirno mesto ili vikend posvećen odmoru. Donijeće vam više snage nego stalna jurnjava.

JARAC

Posao

Oktobar vas podsjeća da se karijera i imidž ne grade samo radom, već i pojavom. Zvijezde vas guraju da investirate u poslovni izgled – novi sako, kurs za usavršavanje, unikatni detalji. Nakon 14. oktobra, kada Pluton u vašem znaku krene direktno, dobićete dodatnu odlučnost i moć da sprovedete velike poslovne poteze. Ne plašite se ulaganja u sebe, isplatiće se.

Ljubav

Mnogi od vas će spojiti poslovno i privatno. Nije isključeno da simpatija počne na radnom mestu ili u okviru profesionalnog kruga. Ako ste već u vezi, oktobar vas podstiče da gradite zajedničke ciljeve i da budete pravi „power couple“. Ipak, zvezde vam savjetuju da ne zaboravite na emotivnu stranu. Pokažite partneru svoju nežnost, a ne samo ambiciju.

Zdravlje

Kako budete sve više ulagali u posao, rizikujete da zaboravite na osnovne potrebe tijela. Pokušajte da u dnevnik obaveza uvrstite i obrok, san ili trening, baš kao što planirate sastanke. Pluton vas podstiče na transformaciju, sada je pravo vreme da promenite loše navike i uvedete disciplinu koja vas čini snažnijima.

VODOLIJA

Posao

Vaša želja za novim iskustvima odraziće se i na novčanik. Oktobar je mjesec kada ćete trošiti na učenje, putovanja ili projekte povezane sa inostranstvom. Moguća su ulaganja u kurseve, knjige ili saradnju sa ljudima iz drugih kultura. Mars u Škorpiji podstiče vas na hrabre poslovne poteze. Možda ćete tražiti unapređenje ili pokrenuti projekat koji zahteva hrabrost.

Ljubav

Slobodni među vama mogu da upoznaju nekog posebnog na putovanju, seminaru ili kursu jezika. Privući će vas ljudi drugačijeg pogleda na svijet, spremni da prošire vaše vidike. Ako ste u vezi, oktobar donosi želju za zajedničkim begom iz rutine. Organizujte putovanje, pa makar i u obližnji grad. Mars u Škorpiji može da donese tenzije oko kontrole, pa budite pažljivi i spremni na kompromis.

Zdravlje

Vaša mentalna aktivnost je visoka, ali telo može da pati zbog preopterećenja. Pronađite ravnotežu između rada i odmora. Sve prakse koje kombinuju širenje svesti i opuštanje – joga, meditacija ili kreativni hobiji – biće vam posebno korisne.

RIBE

Posao

Mjesečni horoskop za oktobar 2025. godine vas stavlja pred važne odluke. Nakon 22. oktobra, kada se Neptun vrati u vaš znak, mogli biste da budete skloni idealizovanju poslovnih prilika i ulaganja. Zato pre velikih finansijskih odluka potražite savjet praktičnih ljudi u svom okruženju. Istovremeno, planete u Škorpiji otvaraju teme kredita, poreza i zajedničkog novca. Moguće su značajne transformacije u vašoj finansijskoj situaciji.

Ljubav

Oktobar vas uvodi u duboke emocije. Intuicija vam je naglašena, pa ćete lako osjetiti nečije iskrene ili lažne namere. Slobodne Ribe mogu da se zaljube snažno i brzo, a one u vezi mogu da dožive novu dimenziju bliskosti sa partnerom, otvorene razgovore i deljenje tajni koje produbljuju odnos. Mars i Sunce u Škorpiji raspiruju strast i želju za iskrenom povezanošću.

Zdravlje

Vaša osjetljivost dostiže vrhunac, pa vam je potrebna zaštita od preuzimanja tuđih emocija. Praktikujte meditaciju, kreativno izražavanje ili boravak pored vode, sve što vas umiruje i puni energijom. Spavanje i odmor biće vam važniji nego ikada, piše alo.

