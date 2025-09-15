Horoskopski znakovi koji svoju dobrobit uvijek stavljaju na drugo mjesto

Postoje ljudi koji se bez razmišljanja žrtvuju za druge. Prije nego što pogledaju vlastite potrebe, već trče pomoći prijatelju, partneru ili članu obitelji. Njihova plemenitost izaziva divljenje kod svih, ali ih često ostavlja iscrpljenima jer na kraju dana zaborave na sebe. Upravo su ovi horoskopski znakovi poznati po tome što svoje srce i vrijeme nesebično daruju drugima, a vlastitu dobrobit guraju u drugi plan, piše index.

Rak

Rakovi su rođeni zaštitnici i brižnici. Njihova sreća često ovisi o sreći onih koje vole, pa ne iznenađuje što će uvijek staviti potrebe bližnjih ispred svojih. Ako netko od njihovih dragih pati, Rak će sve vlastite obveze staviti na čekanje kako bi pomogao.

Ribe

Ribe su beskrajno empatične i lako preuzimaju tuđe emocije. Kada netko u njihovoj blizini prolazi kroz teško razdoblje, Ribe će se potpuno posvetiti toj osobi, čak i nauštrb vlastitog mira. Njihova želja da budu oslonac često ih pretvara u tihe junake koji izgaraju za druge.

Vaga

Vage žele da svijet oko njih bude skladan i miran, pa nerijetko prešućuju vlastite potrebe kako bi izbjegle sukob ili neugodnost. Njihova dobrota i želja za harmonijom često ih navode da ugađaju drugima, čak i kada im to oduzima snagu.

Djevica

Djevice vole pomagati i često se osjećaju korisno tek kada su na usluzi drugima. Njihova praktična priroda tjera ih da rješavaju tuđe probleme, a pritom zaboravljaju odmoriti i brinuti se za sebe. Njihov snažan osjećaj dužnosti nerijetko nadjačava vlastite potrebe.

Strijelac

Strijelci, iako slobodnjaci u duši, često stavljaju tuđe planove i želje ispred svojih jer im je stalo da svi oko njih budu zadovoljni. Njihova dobrota i spremnost da pomognu mogu ih dovesti u situaciju da izgube fokus na ono što je njima uistinu potrebno.

