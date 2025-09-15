Svima mogu pokvariti dan: Najnegativniji horoskopski znakovi

Negativna energija lako se može osjetiti u društvu, a neki ljudi imaju poseban talent da u prostor unesu pesimizam i mrzovoljnost. Astrologija otkriva da određeni znakovi češće upadaju u ovakve obrasce ponašanja. Njihova sklonost fokusiranju na probleme, kritiziranju ili pretjeranom analiziranju često rezultira time da svojim stavom mogu pokvariti raspoloženje cijelog društva.

Jarci

Jarci su poznati po ozbiljnosti i disciplini, ali ta osobina ponekad preraste u pretjerani pesimizam. Kada stvari ne idu po planu, skloni su naglašavati negativne strane situacije i teško ih je razuvjeriti. Njihova realistična priroda često se pretvori u crnilo koje drugima može djelovati obeshrabrujuće.

Škorpioni

Škorpioni su intenzivni i strastveni, no ta intenzivnost može poprimiti i tamnu stranu. Kada su nezadovoljni, znaju postati zajedljivi i ironični, a njihova negativnost može dominirati u društvu. Umjesto da puste stvari da idu svojim tokom, oni će se često vraćati na probleme i kvariti atmosferu.

Djevice

Djevice su sklone detaljnom analiziranju i kritici, ali to ponekad prelazi u stalno ukazivanje na greške. Iako im je namjera često praktična – da nešto poboljšaju – njihovo stalno prigovaranje i traženje mana zna iscrpiti ljude oko njih. Upravo ta potreba za perfekcijom može ih učiniti jednim od najnegativnijih znakova, piše index.

Facebook komentari