Pripadnici ovih znakova nikad se ne vraćaju bivšim partnerima

Objavljeno prije 27 minuta

Pripadnici ovih znakova nikad se ne vraćaju bivšim partnerima…

 Pixabay/UniqueMarfa

Za neke ljude prekid znači konačan kraj, bez obzira na emocije i prošlost. Oni vjeruju da je bolje okrenuti novu stranicu nego se vraćati u odnose koji nisu uspjeli. Zvijezde nam otkrivaju da određeni horoskopski znakovi imaju posebno izraženu snagu volje i odlučnost kada je riječ o ljubavi – jednom kada prekinu, povratka nema, piše index.

Ovan

Ovnovi su poznati po svojoj strastvenoj i direktnoj prirodi, ali i po odlučnosti. Kada jednom zaključe da veza nema budućnosti, brzo okreću glavu prema novim prilikama. Za njih je povratak na staro gubljenje vremena i energije, jer vjeruju da najbolje tek dolazi.

Lav

Lavovi imaju snažan osjećaj ponosa i samopouzdanja. Ako su jednom povrijeđeni ili razočarani, neće dopustiti da se ista situacija ponovi. Radije će se posvetiti vlastitom rastu i uživanju u životu nego se vraćati nekome tko nije znao cijeniti njihovu ljubav.

Jarci

Jarci u ljubavi traže stabilnost i jasno definirane ciljeve. Kada veza završi, oni to doživljavaju kao konačnu odluku, jer vjeruju da se razlozi prekida ne mogu tek tako promijeniti. Umjesto vraćanja u prošlost, fokusiraju se na izgradnju sigurnije i zdravije budućnosti.


