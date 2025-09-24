Tranzitni Mars u Škorpionu (do 4.11.): Osoba tvog života te ne uništava!

I stigao nam je Mars u znaku Škorpiona. I osjećamo ga do krajnjih granica. Vrijeme je za presjeke. Završetke. Podvlačenja crte. Vrijeme je za istine koje mogu biti okrutne. Vrijeme je da se odupremo svima kojima je manipulacija sredstvo iznude. Koji se izvlače na to da su samo “strastveni” dok nam otimaju dah. Da sve osvetnike ostavimo tamo gdje im je i mjesto – sa samima sobom.

Kako izgledaju sagorijevanja u kojima ideš do kraja? Rasipaš sebe na dno. Neutaživo goriš u svemu što dotakneš. U poslu, emociji, istini i laži. Neubrojivo postaje vrijeme i postupci. Sad je sve ili ništa.

Na površini više nema ničega, odavno smo progutali to. Te otrcane fraze, izgovore, obećanja i neposlane poruke. Mlaka rukovanja i ruke koje ne drže. I uhvatili smo se snažno za dubine Hada kojima ponekad nismo dorasli.

Ovo je vrijeme otkrivanja istine, snage, borbi. Vrijeme u kojem moraš naučiti da krajnosti nisu dobre. Da intenzitet ponekad vrši pritisak na drugoga. Da svoja ludila ne možeš opravdati sa strašću. Da uhođenje nije povjerenje. Već otkaz istome.

Da seks nije oružje kojim ćeš izmanipulirati svijet već istrošiti sebe. Jer u redu je i da si snažan i jak i nepobjediv i besmrtan, ali nije u redu da uvlačiš druge u to. Da pleteš mrežu paukovih želja oko svakoga koga želiš.

Da uzimaš druge zrak i ne ostavljaš mu prostora da diše. Znam da voliš “zatvore”, ali poštuj ono što je tuđa sloboda.

Ovo je opsesija. Praćenje. Uhođenje. Ovo su vijesti o seksualnim prijestupima. Ovo je mračno podzemlje kriminala. Odnos temeljen na strasti. Ovo su igre moći i poteza iz sjene.

Ovo su prošlosti koje isplivaju na površinu baš kad ne treba. Ali ovo je i vrijeme u kojem otkrivaš da je tvoja snaga neuništiva i da te svijet baš takvog treba.

Mars u Škorpionu više ne trpi lažna obećanja, polovična rješenja, nedefinirane odnose. On vreba i čeka svoju priliku. I možda baš sad ti priđe netko tko te godinama promatrao. Ili ti priđeš nekom koga odavno “uhodiš”. Ovo je vrijeme intenzivnih promjena. Krajeva i završetaka. Prekida i lomova. I izdizanja iz pepela.

I ne, ljubav nije proganjanje, osveta i manipulacija. Nije dobar seks i tajna veza. Nije ni osoba tvog života netko tko te uništava. 50 nijansi sive nije zdrava verzija odnosa. I možda je ovo vrijeme da se riješiš svojih ludila…

Sanja Paraminski

