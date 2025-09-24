Zbog ove greške prilikom pranja odjeća vam može smrditi na vlagu

Naime, vjerovatno pravite jednu jednostavnu grešku s peškirima i ona uništava miris sve odjeće koju je vaša mašina oprala. Sjetite se šta ste bacili u korpu za veš prije nego što ste počeli prati. Da li je bilo mokrih ili vlažnih peškira pomiješanih? Ako je tako, eto vašeg krivca.

Vlažni peškiri koji stoje okolo, bilo u korpi za veš ili direktno u mašini za veš, idealno su leglo plijesni i buđi. To znači da se neugodan miris prenosi na sve ostalo u vešu.

Možda ste se tuširali i bacili vlažan peškir direktno u korpu ili ste ga koristili da očistite proliveno i bacili ga s ostatkom veša. U svakom slučaju, taj mokri peškir sabotira vaše pranje, zbog čega tražite načine da uklonite pljesnive mirise iz svog veša.

Kada vlažni peškiri stoje duže od 24 do 48 sati, mogu se razviti plijesan i buđ. Možda nećete vidjeti spore, ali ćete definitivno osjetiti pljesniv miris koji ostavljaju za sobom. Plijesan uspijeva u tamnom, vlažnom i vlažnom okruženju. Kada zakopate mokar peškir ili odjeću u korpu za veš, doslovno dajete sporama plijesni idealno mjesto za klijanje.

Zarobljena vlaga u vlaknima peškira ne može izaći, a to dovodi do pljesnivog mirisa koji se širi na sve ostalo u korpi za veš. Zato je bacanje mokre odjeće u korpu za veš loša ideja. Dobra vijest je da se to može spriječiti slijedeći nekoliko jednostavnih koraka.

Nakon korištenja peškira, bilo da je to nakon tuširanja ili za čišćenje prolivene tekućine, ostavite ga da se potpuno osuši prije nego što ga bacite u korpu ili mašinu s prljavom odjećom.

Stručnjakinja za čišćenje Julia Hunt ranije je podijelila savjet za uklanjanje pljesnivog mirisa, ako se on pojavi, a rješenje je ulje čajevca, prenosi KLix.

