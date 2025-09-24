Kako prepoznati mentalno bolesnu osobu koja to vješto prikriva? Važan signal odaje je u konfliktu

Kada govorimo o osobi koja ima psihički poremećaj, a to vješto skriva, važno je znati da se takve stvari rijetko mogu potpuno zakamuflirati – osobito u stresnim ili konfliktima situacijama.

Tada se „maska“ često narušava, a na površinu izlaze obrasci ponašanja koji otkrivaju dublji problem.

🔺 Ključni signal: nesrazmjerna reakcija u konfliktu

Osoba reagira mnogo jače nego što situacija objektivno zahtijeva, što može biti znak psihološke nestabilnosti ili poremećaja.

Mogući oblici ponašanja:

-Pretjerana agresija – bilo verbalna (uvrede, vikanje) ili fizička, uz naglu promjenu tona i intenziteta glasa.

-Potpuna emocionalna hladnoća – kao da je osoba potpuno ravnodušna na konflikt; takvo odsustvo emocija može ukazivati na poremećaj u emocionalnom reagiranju.

-Iznenadne promjene raspoloženja – prelazak iz smirenosti u bijes ili iz prijateljskog u neprijateljski ton u svega nekoliko sekundi.

-Gubitak kontrole – teško im je održati logičan tok misli, često iznose kontradiktorne tvrdnje, nelogičnosti ili „procuri“ ono što inače pokušavaju prikriti.

-Prebacivanje krivnje – uporno negiraju vlastitu odgovornost, čak i kada su činjenice jasne, i isključivo okrivljuju druge.

Upravo konfliktne situacije često otkrivaju ono što se inače skriva, jer stres slabi masku. U takvim trenucima, prava priroda osobe postaje vidljivija nego ikad.

