Ovi znakovi horoskopa su na “crnoj listi” do kraja godine

Ako vam se čini da vam ništa ne ide od ruke, da vas ljudi izbjegavaju bez razloga i da vam univerzum šalje samo tišinu – niste ludi.

Horoskop za kraj godine otkriva da su neki znaci horoskopa doslovno na crnoj listi zvijezda, i to bez milosti.

Ovo nije klasična astro analiza. Ovo je spisak znakova koji su pod energetskom blokadom, i to do kraja godine. Ako ste među njima – vrijeme je da se pripremite, ali i da razumijete šta vam se dešava.

Ko je na crnoj listi?

Blizanci: Previše ste se rasplinuli. Zvijezde vam šalju tišinu dok ne naučite da staneš.

Djevica: Previše analizirate, premalo osjećate. Ignorisanje dolazi kao lekcija.

Strijelac: Vaša sloboda je postala bjekstvo. Zvijezde vas stavljaju na pauzu.

Ribe: Emocije su vam preplavile intuiciju. Potrebna vam je tišina da se resetujete.

Šta znači kad vas zvijezde ignorišu?

To ne znači da ste prokleti. To znači da vam se ne šalju signali, prilike, ljudi. Kao da ste u energetskom vakuumu. Ova faza služi da se očistite od viška, da se saberete, da se vratite sebi.

Kako da preživite ovu fazu?

Ne forsirajte kontakte – ko treba, doći će.

Pišite, meditirajte, šetajte – tišina je vaš saveznik.

Ne tražite potvrdu spolja – zvijezde vas uče da je vaša vrijednost unutra.

Ne paničite – ovo je reset, ne kazna, prenosi Dan.

