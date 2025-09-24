Koliko dugo muškarci traju u krevetu u skladu sa svojim godinama

Ovo, naravno, može ovisiti i o brojnim drugim faktorima, uključujući to koliku količinu alkohola konzumiraju, stres itd. Ipak, utvrđeno je prosječno trajanje njihovih seksualnih odnosa u skladu s godinama.

Istraživanje je sprovela britanska kompanija Lovehoney. Muškarci u dobi od 18. do 24. godine u prosjeku izdrže u krevetu 16,14 minuta. Stručnjakinja za seksualno zdravlje Sarah Mulindwa je za Metro.co.uk napomenula da ne postoji “pravi broj” o tome koliko bi seksualni odnosi trebali trajati.

“Istraživanja pokazuju da trajanje seksa obično dostiže vrhunac između kasnih dvadesetih i ranih tridesetih godina i postepeno se skraćuje kako muškarci stare”, između ostalog je kazala.

Između 25. i 34. godine, vrijeme potrebno za postizanje orgazma povećava se na 18,29 minuta. Mulindwa je navela da iskustvo i bolja komunikacija čine seks ugodnijim.

Muškarci od 35. do 44. godine prosječno traju 17,4 minute u krevetu. Oni od tridesetih do sredine četrdesetih godina, muškarci doživljavaju blagi pad izdržljivosti.

Prilično veliki pad izdržljivosti događa se od 45. do 54. godine, kada im seksualni odnosi u prosjeku traju 14,15 minuta. Od 55. do 64. godine im je za orgazam potrebno prosječno 11,3 minute. Oni koji imaju 65+ godina u prosjeku traju 8,3 minute, prenosi KLix.

Facebook komentari