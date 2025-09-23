Ovo su 3 najsrećnija znaka jeseni 2025! Astrolozi su složni –najbolji period godine za njih počinje SADA

Iako je napolju toplo kao da je rano ljeto, kalendarski nam je stigla jesen, a sa njom i neki novi počeci.

Svaki horoskopski znak će ove jeseni imati uspone i padove, ali astrolozi napominju da će tri znaka biti najsrećnija ove sezone, piše glossy.

Provjerite koja su 3 najsrećnija horoskopska znaka ove jeseni:

Jesen počinje Marsom u Škorpiji, a budući da ovaj tranzit traje do 4. novembra 2025, godine, početak jeseni će biti veoma srećan za vas, Škorpije.

Mars, borbena planeta dobija izuzetnu snagu u ovom vodenom znaku podstičući osnaživanje, granice, ambiciju i izražavanje svojih želja bez izvinjenja.

Škorpije će se zbog svega toga osjećati samouvjerenim, motivisanim i sposobnim da pomere planine ako treba.

A onda će im doći još više mogućnosti, autoriteta i nezavisnosti.

U periodu preobražaja, možda ćete odlučiti da promijenite frizuru ili napravite neku drugu promenu u izgledu koja je u skladu sa vašom novopečenom transformacijom.

Vaga

Od 13. oktobra do 6. novembra 2025. godine, Venera ćeprolaziti kroz Vagu.

A planeta ljubavi, privlačnosti i magnetizma je kao kod kuće u ovom vazdušnom znaku, poboljšavajući naše odnose, prijateljstva, finansije i resurse.

Vage, možete očekivati da će ovaj kosmički trenutak biti posebno nadahnjujući. Ovaj vazdušni znak će privući obožavaoce, uspostaviti željne veze i otkriti obilje mogućnosti za uspostavljanje kontakata.

Otvoriće vam se nova vrata, a ovo je odlično vreme za ulaganje u vaš stil, modu, izgled i opšte blagostanje.

Sve što uložite u svoje samoizražavanje i samopouzdanje značajno će se isplatiti. Prigrlite svoj šarm – osmijehnite se, trepnite očima i iskoristite ovaj trenutak maksimalno.

Jarac

Mars u ulazi u polje Jarca 15. decembra, a planeta ratnika je uzvišena u ovom zemljanom znaku povećavajući još više produktivnost, hrabrost i efikasnost.

Ovaj period će vjerovatno biti nagrađujući za vaš profesionalni i stručni put, donoseći vam veću svrhu, pokretačku snagu i efikasnost. Ljudi će vas posmatrati kako vladate prostorijom svojom rezervisanom, ali moćnom aurom.

Na polju ljubavi ćete uradite sve što poželite i vaš direktan pristup će biti odobren. Drugi će možda otkriti da ih vaša hrabrost ostavlja slabim u kolenima, bilo u spavaćoj sobi ili sali za sastanke. Vjerujte da ćete do kraja ove sezone pronaći podsticaj sreće koji će stvari pomeriti u vašu korist.

Facebook komentari