Pripadnici ovih znakova najveća su zlopamtila zodijaka…

Oprostiti i zaboraviti zvuči lijepo, ali za neke horoskopske znakove to je gotovo nemoguća misija. Njihovo pamćenje funkcionira poput arhive u kojoj se čuva svaka izgovorena riječ i svaki postupak, posebno onaj koji ih je povrijedio. Kad jednom stignete na njihovu “crnu listu”, povratak u njihovu naklonost prava je rijetkost.

Škorpion

Škorpioni su poznati po svojem intenzitetu, a kada ih netko povrijedi, to postaje gotovo neizbrisivo sjećanje. Njihova osvetoljubivost nije glasna ni dramatična, već tiha i dugotrajna. Mogu djelovati smireno, no u njihovoj je glavi sve već zapisano i pohranjeno i teško da će ikada doći do potpunog oprosta.

Jarac

Jarčevi nikada ne zaboravljaju nepravdu. Iako će se ponašati profesionalno i staloženo, unutar sebe vode precizan popis svih koji su ih razočarali. Njihovo pamćenje nalikuje knjigovodstvu: dugovi se upisuju i čekaju trenutak kada će naplata doći na red.

Bik

Bikovi djeluju mirno, ali kada se osjete izdanima, njihova tvrdoglavost pretvara ih u prave zlopamtile. Ne praštaju lako jer vjeruju da povjerenje treba graditi godinama, a srušiti ga je moguće u jednom trenutku. Kada ih netko povrijedi, teško će ikada ponovno otvoriti vrata svojeg povjerenja.

Rak

Rakovi pamte osjećaje intenzivnije od većine drugih znakova. Ako su bili povrijeđeni, te emocije ostaju duboko urezane. Iako možda neće otvoreno tražiti osvetu, u njihovu će sjećanju zauvijek stajati podsjetnik na one koji su ih povrijedili. Povratak u njihovo srce nakon izdaje gotovo je nemoguć, piše index.

