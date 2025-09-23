Svaštara

Dolazi do zaokreta u životima kod ova 3 horoskopska znaka: Mjesec je u znaku Vage, to može da znači samo jedno

4.9K  
Objavljeno prije 20 minuta

Ovaj astrološki trenutak donosi jaku potrebu za skladom, ravnotežom i harmoničnim odnosima, kako u privatnom, tako i u profesionalnom životu.

Shutterstock

Trenutni položaj Meseca u znaku Vage snažno utiče na emotivno stanje i potrebe mnogih, a naročito će promijeniti tok života za tri horoskopska znaka – Vage, Vodolije i Blizance.

Posebno osjetljivi

Ljudi pod uticajem Mjeseca u Vagi postaju posebno osjetljivi na energiju okoline.

Važno im je da se nalaze u mirnom i prijatnom ambijentu, jer lako upijaju tuđa raspoloženja. Istovremeno, žele da izbegnu konflikte, pa često stavljaju tuđe potrebe ispred svojih. Ova sklonost ka diplomatiji i kompromisima može im pomoći u rješavanju problema, ali i dovesti do toga da zanemare sopstvene želje.

Iako Vaga može delovati neodlučno, njena sposobnost da sagleda sve strane i unese ljepotu i ravnotežu u odnose sada dolazi do izražaja. Upravo zato, ovaj period donosi veliku prekretnicu za Vage, Vodolije i Blizance.

Nakon dužeg razmišljanja i unutrašnjih borbi, ova tri znaka konačno će doneti važnu odluku koju su dugo odlagali – odluku koja može iz korijena promijeniti njihov život.

Oni koji su rođeni pod ovim znacima ili imaju jak uticaj Vage u natalnoj karti sada će težiti istinskom razumijevanju u odnosima, partnerstvu i ličnoj ravnoteži. U ljubavi, poslu ili porodičnim odnosima – sada je trenutak da izaberu ono što zaista žele i zaslužuju.

Šta nosi sa sobom?

Mjesec u Vagi nosi sa sobom i estetsku crtu – ljudi osjećaju veću povezanost sa umetnošću, ljepotom i harmonijom. Ova energija može pomoći da se stvore dublje veze, da se reše stari nesporazumi i da se život usmjeri ka onome što donosi istinsko ispunjenje.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh